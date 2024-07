‘Doando Sangue com Amor’: Santos FC faz campanha para incentivar ato de solidariedade

O Santos Futebol Clube, em parceria com a Colsan e por meio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), divulga a campanha “Doando Sangue com Amor” para mobilizar a população do município a se voluntariar. Para realizar a doação, basta cumprir os requisitos solicitados e comparecer ao hemonúcleo do Hospital Guilherme Álvaro (HGA), de segunda a sábado, das 8h às 12h30.

A ação tem como objetivo aumentar o volume de doações. Atualmente, o HGA possui um estoque de dez dias, enquanto o ideal seria manter uma capacidade para durar entre 15 a 20 dias.

Neste período do ano, os pontos de coleta têm recebido menos doadores, resultando na necessidade de ampliar o estoque de sangue, conforme explica Silvana Biagini, coordenadora técnica do hemonúcleo do HGA. “Nesta época, as viroses respiratórias aumentam, aliadas a uma epidemia de dengue que passamos, o que aumenta o número de pacientes e diminui a quantidade de doadores, tornando a situação ainda mais crítica”, afirma.

A coordenadora chama atenção para os casos em que os necessitados da doação passam por alguma doença, como no caso da anemia falciforme, condição hereditária em que o paciente precisa receber transfusão de glóbulos vermelhos durante toda a vida para sobreviver. “Sem contar as doenças adquiridas, como as leucemias e diversos outros tumores, que durante o tratamento precisam, além da transfusão de glóbulos vermelhos, também de plaquetas. Por isso, doar é um ato tão cidadão.”

Nesta quinta-feira (11), os dois mascotes do time, Baleinha e Baleião, compareceram ao hemonúcleo para fortalecer a campanha de doação.

Requisitos básicos para doação de sangue

– Boas condições de saúde

– Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

– Pesar no mínimo 50kg

– Estar descansado

– Estar alimentado (sem alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem o procedimento)

– Apresentar documento original com foto recente

Principais impedimentos temporário

Resfriado (aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas)

Gravidez

Amamentação

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis

Exames endoscópicos, extração dentária e cirurgias com anestesia geral

Vacinas (Após 48 horas da vacina da gripe e 1 mês após vacina da dengue. Para demais vacinas, consultar o hemonúcleo)

Principais impedimentos definitivos

Evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como Hepatites B e C, HIV e Doença de Chagas

Uso de drogas ilícitas injetáveis

Campanha “Doando Sangue com Amor”

Local: Rua Oswaldo Cruz, 197- Santos. Hospital Guilherme Álvaro

Funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 12:30h