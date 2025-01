DJ Lelis é destaque nas principais festas de Réveillon e celebra 2025 com novidades

Com um final de ano repleto de apresentações de alto nível, o jovem DJ Lelis fecha 2024 com chave de ouro, consolidando-se como uma das promessas em destaque da música brasileira. Durante o mês de dezembro, o artista percorreu três estados e emocionou seu público com apresentações memoráveis.

Destaque nas regiões Sul e Centro-Oeste, o DJ se apresentou no renomado P12, em Jurerê Internacional (SC), e no Viva Piri, em Pirenópolis (GO), nos dias 27 e 28 de dezembro, respectivamente. No dia 30, foi a vez de agitar Goiás Verde (GO), e, para encerrar o ano, ele fez uma performance marcante no Réveillon Volta ao Mundo, em Goiânia, no dia 31, antes de dar o pontapé inicial de 2025 com uma festa em Brasília (DF), no dia 1º.

“Fazer um balanço do nosso 2024 é muito gratificante. Foi um ano abençoado, maravilhoso. O finalzinho foi incrível, com nossa turnê passando por Santa Catarina, Goiás e o Distrito Federal. Tocar no P12 foi um sonho realizado, e o Viva Piri em Pirenópolis também foi sensacional. O Réveillon em Goiânia foi algo único. Foi um final de ano bem corrido, mas muito gratificante”, comenta Lelis.

Com apenas 18 anos, o DJ tocantinense se destaca por sua mistura autêntica de funk, forró, brega, sertanejo e eletrônico. Seu single “Desmantelo e Bagaceira”, em parceria com MC C4, ultrapassou meio milhão de streams no Spotify e tem sido um dos hits mais tocados nas festas de fim de ano. Além disso, Lelis já compartilhou palco com grandes nomes da música brasileira, como Gusttavo Lima e Henrique & Juliano, consolidando-se como um dos artistas mais promissores da nova geração.

Em 2025, o DJ anuncia uma pausa em janeiro para descansar, mas em fevereiro já retorna com força total, com novidades para sua carreira. “Estamos preparando uma nova turnê, com muitas ideias inovadoras, um show inédito e vários lançamentos com artistas de renome nacional. Estou muito ansioso para o que vem por aí, vai ser um ano incrível”, afirma.

Com uma agenda sempre lotada e novos projetos à vista, DJ Lelis segue se consolidando como um dos nomes em ascensão na cena musical brasileira, com surpresas empolgantes para 2025.