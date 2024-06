Pilotos registram mesmo tempo de qualificação na quarta etapa da Copa Bandoleros de Kart

No último domingo, 16, o Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), foi palco de um momento curioso durante a quarta etapa do campeonato da Copa Bandoleros de Kart. Em uma demonstração de habilidade e precisão, os pilotos Vini Soares e Edvaldo Macedo registraram o mesmo tempo de qualificação, sendo 47.54s. Isso gerou uma grande expectativa entre todos, dando já indícios de que haveria uma intensa disputa na pista.

Durante a prova, os dois pilotos duelaram bravamente pela vitória, que acabou ficando com Vini Soares. O top 5 foi completado por Bruno Varella, André Silveira e Fábio Santilli.

“Chegamos à metade da competição e o campeonato está em aberto e bem equilibrado, pois tivemos quatro etapas com três vencedores diferentes. Não tenho dúvidas de que esse segundo turno será emocionante, haja vista que teremos etapas com rodada dupla e, se ficar pronta, uma etapa na Arena V11”, disse Alan Johnny, promotor da competição.

A próxima etapa do campeonato será em 3 de agosto, no mesmo kartódromo. A Copa Bandoleros de Kart conta com o apoio de Sparco, BraClean, Burnout Acessórios Esportivos e Gass Amortecedores.