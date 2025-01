“Disney Princesa, o espetáculo” chega a São Paulo

‘Disney Princesa, o espetáculo’ é uma produção inédita que pretende trazer toda a magia dos contos de fada da Disney para os palcos brasileiros. Ao longo de mais de 20 números musicais, a montagem vai relembrar sucessos cinematográficos (‘Frozen’, ‘Moana’, ‘Rapunzel’, ‘A Pequena Sereia’, ‘Mulan’) em uma experiência que promete mexer com a memória afetiva da plateia. O espetáculo chega a São Paulo no dia 7 de fevereiro, no Teatro Bradesco, sob a apresentação do Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com o patrocínio da Riachuelo e B3 e apoio do Beyond The Club.

Com roteiro adaptado por Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais e direção musical de Laura Visconti, o show conta com a participação de três cantoras, uma maestrina e um cantor, que interpretam, ao vivo, um roteiro repleto de canções icônicas, parte de trilhas sonoras que marcaram diversas gerações.

Durante o concerto, as imagens dos filmes serão projetadas em um telão e complementadas por efeitos especiais e diversos recursos de iluminação. O espetáculo celebra ainda doze princesas da Disney, incluindo também Frozen, e tem como principal destaque a força feminina.

A memória afetiva das canções foi fundamental também para o trabalho da equipe criativa do espetáculo: ‘Minha mãe costumava me acordar cantando a música da Cinderela e para sempre essa música vai ser uma das mais especiais pra mim. Quando ouvimos uma música que faz parte da nossa identidade, acionamos memórias e as emoções associadas a elas. Esse é um dos poderes que a música tem. Quando falamos em Disney, essas memórias vêm carregadas das mais lindas emoções e dos mais nobres sentimentos. Isso é mágico. Fazer a direção musical e estar no palco em um projeto como esse é viver em um mundo de sonhos’, celebra a diretora musical Laura Visconti, em um sentimento compartilhado com a figurinista Helô Rocha: ‘Foi um sonho realizado assinar esse figurino e poder dar vida as princesas da minha imaginação’, vibra Helô.

Após o sucesso de “Pixar in Concert”, em 2022, e a estreia de ‘Disney Princesa’ em 2023, a Aventurinha (a vertente da Aventura dedicada a projetos infantis) continua a oferecer experiências inesquecíveis ao público brasileiro. A Aventura é a empresa responsável por espetáculos musicais de trajetória marcante nos últimos anos, como ‘Elis, A Musical’, ‘A Noviça Rebelde’, ‘Mamma Mia!’, ‘O Jovem Frankenstein’, além de fazer a gestão do Teatro Riachuelo Rio, Teatro Adolpho Bloch (RJ), Arena B3 (SP) e Ecovilla Ri Happy (RJ).

DISNEY PRINCESA, O ESPETÁCULO

De 7 a 16 de fevereiro no Teatro Bradesco SP

Sextas, às 19h. Sábados e domingos, às 15h e 19h.

Ingressos e vendas em https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/disney-princesa-o-espetaculo-13853

Ficha técnica:

Elenco: Jullie, Pâmela Rossini, Suzana Santana, Jéssica Ferreira e Thales Cesar

Roteiro adaptado: Pedro Henrique Lopes

Direção: Diego Morais

Diretora musical / Maestra Madrinha / Pianista: Laura Visconti

Coreógrafa / Assistente de direção / Diretora Residente: Natacha Travassos

Figurino: Helô Rocha

Visagismo: Luísa Galvão

Desenho de Som: Gabriel D’angelo

Desenho de Luz: Felício Mafra

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing: Luiz Calainho