Dise encontra ‘armazém do tráfico’ em Várzea Paulista

Um armazém usado por traficantes para guardar mais de 9,9 mil porções de drogas foi encontrado por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) na quinta-feira (21), em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos em flagrante.

Após uma investigação sobre tráfico de drogas na região, a equipe desconfiou de um imóvel, possivelmente usado para guardar entorpecentes. Os agentes realizaram patrulha na região e se posicionaram em pontos estratégicos, com objetivo de flagrar criminosos vendendo os entorpecentes.

Os policiais abordaram um homem, que havia saído do imóvel. Conforme apurado pela equipe, o suspeito era responsável pelo fornecimento, embalo e distribuição de drogas na cidade e na região. O segundo criminoso estava dentro da casa.

No decorrer das buscas, os policiais localizaram apetrechos para preparar as drogas, mais de 34,8 mil embalagens, uma balança de precisão e seis cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes. Além disso, foram apreendidos nove pacotes com 5,7 quilos de cocaína, 3,8 mil porções da mesma droga, 3,3 mil pedras de crack, 33 quilos de maconha e mil porções de ice. Tudo foi encaminhado para a perícia.

A dupla foi detida no local, levada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como associação ao tráfico e tráfico de drogas na Dise de Jundiaí.