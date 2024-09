Diretoria de Saúde da PM implanta sistema de prontuários eletrônicos

A Diretoria da Saúde da Polícia Militar de São Paulo completou 61 anos nesta segunda-feira (2). Durante o evento de comemoração, realizado na Sala São Paulo, no centro da capital paulista, foi anunciado a implantação do Sistema de Gestão de Saúde Unificado. Agora, os centros médico, odontológico e de reabilitação da corporação contarão com prontuários eletrônicos, possibilitando o monitoramento da saúde da tropa em tempo real, não mais em papéis.

O coronel médico Ademir Eusébio Correia, responsável pela diretoria da saúde da PM, conta que esse monitoramento em tempo real vai permitir a formulação de metas estratégicas de acompanhamento do estado de saúde dos policiais, além de aprimorar os atendimentos. “Essa conquista demonstra o nosso compromisso em fornecer o melhor cuidado possível aos nossos guerreiros”, disse.

Ademir assumiu a diretoria em 2020, logo do começo da pandemia de covid-19. Segundo ele, foi um desafio lidar com a doença, principalmente com a morte de colegas de trabalho, além da evasão de médicos associado à ausência de concurso público. Agora, porém, o coronel médico afirmou: “Conseguimos nos levantar”.

Só na atual gestão, 101 oficiais médicos, médicos-veterinários, dentistas e farmacêuticos passaram a integrar a equipe de saúde da PM. Esse aumento de efetivo fez com que fosse possível agilizar os agendamentos de consultas.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, mencionou, durante o evento, que logo que assumiu o comando da pasta recebeu um vídeo que mostrava dezenas de policiais militares veteranos na fila de atendimento do Centro Médico da Polícia Militar, e que ficou inconformado com a situação. “Na hora só pensei que a gente precisava resolver aquilo com urgência.”

Ele ainda parabenizou os oficiais da saúde pelo trabalho desenvolvido na corporação. O secretário destacou também a atuação e o apoio prestado nos resgates das vítimas das enchentes do Rio Grande do São Sul, em abril deste ano.

No total, foram 147 pessoas homenageadas no evento, com medalhas dos 61 anos da Diretoria da Saúde, 132 anos do Centro Médico, 113 anos do Centro odontológico e 20 anos do Centro de Reabilitação da PM.