Diretor de ‘Anora’, vencedor do Oscar, afirma que prêmio celebra cinema independente

Sean Baker, diretor de “Anora“, grande vencedor da 97ª edição do Oscar, afirmou que a premiação dada ao filme reforça o reconhecimento ao cinema independente. Nos bastidores da premiação, ele ressaltou que cineastas do gênero disputam espaço com produções de orçamento “literalmente quase cem vezes” maior.

“Entrar na mesma sala de um filme como ‘Wicked‘, um filme maravilhoso, mas totalmente diferente do nosso, significa que estamos fazendo algo certo”, disse Baker para a imprensa.

“Tem sido uma grande tradição, nos últimos anos, filmes serem reconhecidos, e este ano há um lote tão bom de filmes. Para nós estarmos nessa conversa, este ano com esses outros independentes maravilhosos, significa tudo.”

“Anora“, estrelado por Mikey Madison como uma stripper que se envolve com o filho de um oligarca russo, venceu cinco das seis categorias em que concorria —melhor filme, direção, montagem, roteiro original e atriz para Madison.

A vitória fez de Baker o primeiro diretor a conquistar quatro estatuetas do Oscar na mesma noite por um único filme. Walt Disney também venceu quatro vezes em 1954, mas por filmes diferentes.

Já o sul-coreano Bong Joon-Ho levou três prêmios do Oscar por “Parasita“, com o quarto destinado à Coreia do Sul, pelo melhor filme internacional de 2020. A conquista de Baker fecha o ciclo vitorioso de seu filme, iniciado com a Palma de Ouro em Cannes.

Um jornalista destacou que a vitória também refletia a carreira de Baker, com filmes como “Tangerine“, “Red Rocket” e “The Florida Project“, que trataram do tema do trabalho sexual.

“Parece um ápice de muitas maneiras”, disse Baker. “Tenho abordado o tópico do trabalho sexual nos meus últimos quatro filmes, e acho que a pesquisa que fiz para esses filmes, esses filmes me ensinando, eventualmente levaram a ‘Anora’. Parecia que ‘Anora’ era o destino para onde eu estava indo”, afirmou.