Direito, tecnologia e extremismos são temas de palestra no IASP

Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é a convidada de honra do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) para sua tradicional reunião-almoço, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 24/6, no Hotel Intercontinental, na capital paulista. Na ocasião, a ministra vai conduzir a palestra “Direito, Tecnologia e Extremismos: desafios e perspectivas”.

Reunião-almoço do IASP

Convidada: Edilene Lobo, ministra do TSE

Dia: 24 de junho, segunda-feira

Horário: a partir das 12h

Local: Hotel Intercontinental – Alameda Santos, 1.123, Jardim Paulista, São Paulo – SP