DIG identifica e prende motociclista flagrado incendiando vegetação em Rio Preto

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, prenderam na segunda-feira (26) um homem de 44 anos suspeito de causar incêndio em vegetação na zona sul da cidade.

O crime, que aconteceu na sexta-feira (23), foi flagrado por uma câmera de segurança. O suspeito estava de moto em uma área de mata, quando se abaixou para colocar um objeto no chão. Assim que ele vai embora as chamas têm início, se espalhando pela vegetação seca.

As imagens repercutiram na imprensa e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, que começou as diligências para identificar o autor do incêndio. Após investigações, o homem foi identificado. Ele foi detido ontem no Jardim São Francisco na mesma moto que estava no dia do crime.

De acordo com a polícia, o suspeito disse que no dia do crime passou pelo local e, ao ver o mato seco, decidiu atear fogo. Ele foi levado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) onde foi ouvido. O homem responderá por crime de incêndio. A polícia segue com as investigações.

Prisões

Essa foi a quinta prisão no estado desde a semana passada por conta de incêndios criminosos em diferentes regiões do interior paulista.

No dia 21, em Guaraci, um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante por atear fogo em vários pontos de um canavial.

No sábado (24), um idoso, de 76 anos, foi detido por atear fogo em lixo, em uma área de mata no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto.

A Polícia Militar também prendeu um homem, de 42 anos, que ateou fogo em vegetação na cidade de Batatais, região de Franca, no domingo (25).

Ontem, também em Batatais, outro homem, de 27 anos, foi preso em flagrante após atear fogo em uma área de pastagem e causar um incêndio.

Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas em dois homens, em Porto Ferreira, por acender fogueiras para limpeza da vegetação.