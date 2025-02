Dificuldades de sono no calor: impactos e soluções

Especialistas do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) alertam sobre os desafios que as altas temperaturas impõem ao sono, o que pode resultar em sérias consequências para a saúde e bem-estar. Com o aumento da temperatura, o corpo humano responde com uma elevação na transpiração e uma diminuição na pressão arterial, provocando desconforto e dificultando o descanso adequado.

Para garantir um ambiente propício ao sono durante as noites quentes, é recomendável manter o espaço de descanso bem ventilado e umidificado, com a temperatura ideal em torno de 20°C. Além disso, o uso de roupas leves e a evitação de estímulos intensos antes de dormir são estratégias eficazes para promover um sono reparador.

A privação do sono em decorrência do calor não apenas afeta a disposição durante o dia, mas também pode provocar sonolência excessiva, irritabilidade e até dificuldades alimentares. A situação é ainda mais crítica para aqueles que lidam com doenças crônicas, já que os períodos mais profundos de sono são essenciais para a regulação dos processos corporais.

Durante o sono, o organismo realiza funções vitais como a renovação celular e a regulação dos sistemas metabólico e hormonal. Desvios nesse ciclo podem prejudicar a saúde cardiovascular, mental e cognitiva. Especial atenção deve ser dada às crianças, uma vez que o sono reparador é fundamental para o aprendizado e a memorização.

Os idosos também enfrentam desafios significativos relacionados ao sono. Com o avanço da idade, torna-se mais difícil atingir um descanso restaurador durante a noite. Daniele Mansano, especialista em emergências clínicas do HSPE, ressalta que os desconfortos causados pelo calor são normais, mas enfatiza a importância de estratégias para mitigá-los.

“Para melhorar a qualidade do sono, recomenda-se realizar práticas adequadas de higiene do sono. Evitar telas e atividades fisicamente intensas uma hora antes de dormir, assim como evitar refeições pesadas e bebidas cafeinadas com antecedência, pode ser benéfico”, conclui Mansano.