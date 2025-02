Noite paulistana segue com tempo quente e sem previsão de chuva

No momento, os termômetros registram 27,7°C de temperatura média e umidade relativa do ar em torno dos 53,4%. Diversos pontos da cidade ainda apresentam temperaturas elevadas para o período noturno. A região da Sé marca 30,4°C e diversos outros pontos registram temperaturas em torno do 29°C, como Itaim Paulista, Mooca e Vila Prudente, na Zona Leste; Santana/Carandiru, na Zona Norte; e Cidade Ademar e Santo Amaro, na Zona Sul.

Para amenizar os efeitos da onda de calor intenso que atinge a cidade desde a segunda-feira (10) e previsto para permanecer nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo ativou as 10 tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT), montadas em pontos estratégicos em todas as regiões da cidade para acolher qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar. As tendas são montadas sempre que a temperatura ou sensação térmica atingem 32ºC e oferecem água, chás, sucos gelados e frutas. Também há atendimento de animais de estimação.

O tempo segue com sensação de muito calor, e a próxima madrugada deve registrar mínima média de 23°C. A noite segue sem previsão de chuva na capital e região metropolitana.

A tarde desta segunda-feira (17), registrou a maior máxima média do ano na cidade. Foram 34,2°C de temperatura média. O recorde anterior havia ocorrido em 22/01/2025 com 33,6°C de média. Já a maior máxima absoluta do ano permanece a registrada em 22/01/2025 na Zona Norte em Perus, com 35,9°C. A maior máxima absoluta desta tarde de segunda-feira 17/02/2025 ocorreu na Vila Mariana, Zona Sudeste, com 35,4°C.

A Capital paulista permanece em estado de alerta para as altas temperaturas desde às 09h40 de hoje, 17/02/2025, decertado pela Defesa Civil Municipal.

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo mostram ainda que o volume de chuva de fevereiro até às 13h da tarde de hoje era de 159,0mm, o que corresponde a 73% dos 217,8mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

O forte calor predomina no decorrer da semana. Há previsão de novos recordes de temperatura máxima. A maior máxima média na cidade nesse ano, 33,6°C, foi registrada no dia 22/01. Atenção especial com a hidratação de crianças e idosos. As pancadas de chuva acontecem no final das tardes e início das noites com até forte intensidade e acompanhadas de trovoadas.

Amanhã, terça-feira (18), será mais um dia ensolarado e quente. No final da tarde e início da noite, a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade e curta duração. Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. Mínima de 23°C na madrugada e máxima de 34°C no meio da tarde.

Na quarta-feira (19), o cenário se repete. Os termômetros oscilam entre a mínima de 22°C ao amanhecer, e a máxima de 34°C no meio da tarde. As chuvas serão isoladas e rápidas entre o fim da tarde e o início da noite.