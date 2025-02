Previsão do tempo: São Paulo em alerta para altas temperaturas e chuvas isoladas

Hoje, terça-feira (18), a cidade de São Paulo se prepara para mais um dia caracterizado por calor intenso e sol predominante. Contudo, à medida que a tarde avança para o início da noite, a previsão indica um aumento na cobertura de nuvens, com a possibilidade de chuvas isoladas que podem ocorrer de forma intensa, mas de curta duração. Além disso, há risco de rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo a formação de alagamentos em algumas regiões.

Desde as 9h40 do dia 17 de fevereiro de 2025, a Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta devido às altas temperaturas que afetam a capital paulista.

Para mitigar os impactos da onda de calor severa que atinge a cidade desde o dia 10 deste mês, a Prefeitura de São Paulo ativou as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essas tendas estão estrategicamente localizadas em diversas áreas da cidade e oferecem abrigo para aqueles que buscam um ambiente mais fresco para descansar e se hidratar. As tendas são montadas sempre que as temperaturas ou a sensação térmica ultrapassam os 32°C, oferecendo água, chás, sucos gelados e frutas. Também disponibilizam atendimento para animais de estimação.

De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o volume acumulado de chuva em fevereiro até às 13h de hoje foi de 159 mm, representando 73% do total esperado para o mês, que é de 217,8 mm.

Quanto à previsão para os próximos dias, a expectativa é que o calor continue predominante ao longo da semana, com chances de novos recordes nas temperaturas máximas. É aconselhado especial cuidado com a hidratação, principalmente entre crianças e idosos. As chuvas devem ocorrer principalmente no final das tardes e inícios das noites, podendo ser fortes e acompanhadas por trovoadas.

Para amanhã, quarta-feira (19), o cenário deve se repetir. A previsão aponta temperaturas variando entre mínimas de 22°C pela manhã e máximas que podem alcançar até 34°C no meio da tarde. As chuvas também deverão ser rápidas e isoladas, concentrando-se no final do dia.