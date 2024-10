Diego Dionísio estreia espetáculo afro infantil Rainha Conga em São Paulo

Nos dias 01, 06, 07, 21 e 23 de novembro acontecem os espetáculos “Rainha Conga” em equipamentos culturais na cidade de São Paulo, dirigido pelo produtor Diego Dionísio. A peça é inspirada na história das Rainhas das Congadas e de Moçambique e ganha ainda mais profundidade ao incorporar referências aos grupos de cultura popular do Vale do Paraíba, uma região rica em tradições que dialogam com a herança africana no Brasil.

“Pesquiso há mais de 20 anos grupos de cultura popular em toda América Latina e entre elas as Rainhas das Congadas e de Moçambique e fico extremamente honrado em estrear esse espetáculo que oferece para o público essa experiência educativa, ancestral e de pertencimento. A intervenção urbana coloca luz ao celebrar as raízes culturais afro-brasileiras, proporcionando ao público infantil e adulto um momento de reflexão e encantamento sobre a força da ancestralidade”, afirma Dionísio, produtor e curador artístico.

A peça conta com as atrizes Illane de Paula e Pérola Mello no elenco narrando a história de uma rainha africana que liderou seu povo com sabedoria, ensinando sobre a preservação da natureza e a importância das relações culturais.

Com essa nova produção, Dionísio reafirma seu compromisso com a valorização da cultura afrodescendente e das tradições populares do Brasil, em especial do Vale do Paraíba, que agregam para a riqueza cultural da peça.

Espetáculo Rainha Conga

Programação

01/11 às 15h no Centro Cultural Santo Amaro (Av. João Dias, 822 – Santo Amaro, São Paulo–SP)

06/11 às 10h na Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão (Praça Óscar da Silva, 110 – Vila Guilherme, São Paulo–SP)

07/11 às 10h no Centro Cultural da Juventude – Ruth Cardoso (Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo–SP)

21/11 às 15h no Centro Cultural Grajaú (R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Parque America)

23/11 às 17h na Casa de Cultura Municipal Itaim Paulista (R. Monte Camberela, 490 – Vila Silva Teles, São Paulo–SP)

As apresentações são gratuitas e os ingressos são liberados 30 minutos antes.

Sobre o Diego Dionisio

Diego Dionísio é jornalista, pesquisador da Comissão Paulista e Nacional de Folclore e especialista em culturas populares da IOV- WORLD Organização Internacional de Arte Popular e especialista em Inventário de Registro do Patrimônio Imaterial pela Cátedra da Unesco do Crespial, no Chile, e em Gestão e Salvaguarda do Patrimônio Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Há mais de 20 anos, atua como gestor de políticas públicas e produtor cultural, desenvolvendo projetos artísticos de destaque, como Verdejando, Sabor Paulista, Arte na Rua Dança, Arte na Rua, Consciência Negra, Arraial Arte na Rua e Negritudes, produzidos pela emissora Rede Globo. Diego é presidente da Comissão Paulista de Folclore e CEO da TáDITO – Comunicação e Produção. Pela TáDITO, ele foi curador artístico de diversos projetos, entre eles: Festival Efemere, Festival Histórico de São Paulo, Festival Diversidade do Facebook, Patrimônios Vivos, Sampa Samba Rock, Rainhas do São João, Bixiga-se, Festival do Café, Virada Cultural Paulista, Parada do Orgulho LGBTQIA+, Festival de Natal da Caixa Econômica, Festival de Natal do Mercadão de São Paulo e o Encontro de Danças Populares no Sesc. Para mais informações, acesse aqui.

Sobre a TáDITO

A TáDITO é uma produtora idealizada pelo Dionísio, composta por uma equipe de profissionais que atuam em diversas vertentes culturais, desenvolvendo trabalhos dedicados à criação, planejamento e coordenação de ações em todas as etapas de projetos culturais. A produtora se destaca pela valorização de temáticas brasileiras, com foco em artistas populares, de rua e coletivos negros. Entre as ações voltadas para a valorização da cultura afro-brasileira, a TáDITO já produziu apresentações de grupos como Gê de Lima, Baobá, Cia Odará, Coletivo 011 de Samba Rock e Raquel Tobias. Para saber mais, acesse aqui.