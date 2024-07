Dicas para reforçar a segurança das crianças durante o trajeto nos Transportes Metropolitanos

Pensando nos pais e responsáveis que pretendem sair com as crianças para aproveitar o período de férias escolares, as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EFCJ, EMTU e Metrô – selecionaram algumas dicas que podem garantir a segurança nos passeios.

A CPTM reforça a importância dos pais e responsáveis impedirem que as crianças sentem nos degraus das escadas rolantes. Outra recomendação é passar pelos bloqueios (catracas) com as crianças pequenas no colo ou protegidas à frente do corpo de quem as carrega.

Vale destacar que crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que podem estar identificadas com o cordão de quebra-cabeça ou com símbolo do infinito, têm direito a atendimento preferencial. Caso os pequenos se separem de seus acompanhantes, os pais ou responsáveis devem imediatamente contatar um funcionário.

Para os pais que pretendem passear com as crianças na Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), algumas medidas de seguranças são necessárias para garantir a diversão do programa: o embarque na composição deve ser feito após orientação do colaborador da ferrovia, evitar que as crianças coloquem o braços e a cabeça para o lado de fora da janela.

Outra recomendação importante é sempre lembrar que as fotos da ferrovia devem ser registradas apenas nas calçadas – que são áreas seguras -. Nunca ficar parados sobre os trilhos e ao cruzar a linha férrea, ter atenção ao apito do trem, olhar nos dois sentidos da ferrovia e aguardar a uma distância segura caso haja alguma composição se aproximando.

A EMTU também está atenta à segurança dos pequenos. Uma das recomendações é que as crianças, quando possível, devem se sentar nos bancos antes do início do trajeto e nunca se posicionarem próximas às portas de saída ou sentarem nos pisos ou degraus que dão acesso às portas de desembarque. Na falta de bancos desocupados, os pais ou responsáveis devem incentivar que as crianças segurem nas barras de apoio (balaustre).

Fora dos ônibus e dos terminais, a EMTU destaca que os corredores de ônibus não devem ser usados para atividades de lazer como, por exemplo, andar de bicicleta, skate, patinete ou jogar futebol. Importante que as crianças estejam sempre acompanhadas dos pais ao atravessar as ruas ou plataformas nas estações e faça sempre pela faixa de pedestre.

Já o Metrô, relembra a importância dos adultos sempre segurarem as crianças pelas mãos, para evitar que os pequenos corram em áreas de plataformas e mezaninos. Nas escadas rolantes, para evitar que as crianças se machuquem, é importante usar o corrimão e não encostar os pés nas laterais destes equipamentos. Na companhia de muitas crianças e havendo possibilidade, é recomendável o deslocamento nos elevadores das estações.

Outra dica de segurança importante é sempre aguardar o trem atrás da faixa amarela. O embarque e desembarque não deve ser feito quando soar o alarme de fechamento das portas e o vão entre o trem e a plataforma deve ser superado com atenção. No interior dos trens, os pais e responsáveis devem manter as crianças seguras, evitando que se desequilibrem e venham a cair, além de não permitirem que os pequenos coloquem as mãos nas portas do trem.

Seguindo as dicas e aproveitando que crianças até seis (6) anos não pagam passagem nos transportes metropolitanos, as viagens serão seguras para todos os passageiros, que sempre poderão contar com o apoio dos funcionários e colaboradores.