Dicas para economizar e organizar compras de material escolar

A temporada de volta às aulas é um momento repleto de expectativas, mas que também pode trazer um aumento considerável nos gastos familiares. Com a chegada de 2025, muitas famílias já iniciam o planejamento para a aquisição do material escolar, uma tarefa que pode impactar significativamente o orçamento, mas que pode ser gerida com estratégias de economia e criatividade.

De acordo com informações divulgadas, especialistas do Procon sugerem que os consumidores considerem o reaproveitamento de materiais escolares já disponíveis em casa e realizem uma pesquisa minuciosa de preços antes de efetuar as compras. Além disso, uma alternativa viável é promover a troca de livros didáticos entre os estudantes.

Fernando Capez, diretor do Procon-SP, ressalta: “A variação de preços é alarmante, portanto é essencial que os consumidores façam uma pesquisa antes da compra. A união entre pais pode resultar em um maior poder de compra, facilitando a negociação de melhores preços. É fundamental não aceitar valores abusivos; explore outras lojas e aproveite as compras online, sempre buscando não pagar acima da média praticada pelo mercado. Nossa pesquisa visa auxiliar os consumidores na busca por preços mais justos.”

Antes de sair para as compras, recomenda-se uma análise dos materiais remanescentes do ano letivo anterior. Itens como lápis, canetas, borrachas e cadernos com folhas em branco podem ser reutilizados. A educadora financeira Luciana Ikedo enfatiza a importância dessa prática: “Organize os materiais em uma mesa e envolva as crianças nesse processo de triagem para identificar o que ainda pode ser usado. Muitas vezes, itens como lápis de cor ou canetinhas têm um uso mínimo e podem ser reaproveitados.”

Paula Sauer, economista e coordenadora do Laboratório de Finanças Pessoais da ESPM, também alerta para a questão do desperdício: “Cadernos com folhas ainda em bom estado não devem ser descartados por questões financeiras e ambientais.”

Outro passo importante na organização das compras é elaborar uma lista detalhada dos itens necessários. Isso ajuda a evitar compras impulsivas. Os pais devem verificar os materiais requisitados pela escola e comparar com o que já possuem em casa, priorizando itens essenciais e reservando os extras para quando houver margem no orçamento.

No que se refere aos livros didáticos, esses costumam representar um dos maiores gastos nas compras escolares. Para minimizar esse custo, é recomendável buscar sebos ou grupos online de troca, além de consultar amigos e familiares sobre a disponibilidade de livros usados a preços acessíveis.

Definir um orçamento máximo é outra estratégia eficaz. Essa medida ajuda a priorizar itens essenciais e evita surpresas financeiras. Quando possível, incluir as crianças na elaboração do orçamento pode ser educativo e proporcionar-lhes compreensão sobre a importância da economia.

Por fim, realizar uma comparação de preços em diferentes estabelecimentos — tanto físicos quanto virtuais — pode resultar em significativas economias. Promoções e descontos são comuns nesta época do ano e podem alterar substancialmente o custo total das compras escolares.