Dicas de segurança ao usar os Transportes Metropolitanos para as compras de fim de ano

Os colaboradores das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – são treinados para orientar os passageiros que necessitarem de auxílio nas estações e terminais. Mas seguir algumas dicas pode ajudar a melhorar a convivência entre os passageiros e auxiliar na segurança neste período de compras de Natal e Ano Novo.

Confira abaixo algumas dicas essenciais para a viagem:

1) Cuidado com os pertences

As bolsas e mochilas sempre devem estar junto ao corpo dentro dos trens e ônibus. A medida reforça a segurança durante a viagem.

2) Evite os horários de pico

Se possível, o indicado é que as pessoas optem por ir às compras fora dos horários de maior movimento, os chamados “horários de pico”. Para quem utiliza as linhas da EMTU, a sugestão é consultar a tabela horária após as 10h e antes das 17h. Os horários estão no site emtu.sp.gov.br ou pelo app EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.

3) Fique atento ao volume permitido

A CPTM e o Metrô estabelecem como regra que os passageiros carreguem volumes com dimensões de 150x60x30cm, garantindo assim a boa convivência entre os passageiros e segurança na viagem de todos. A EMTU recomenda que os passageiros usem de bom senso na hora de embarcar nos coletivos com compras, já que enormes volumes podem colocar em risco a segurança e comprometer o conforto de todos os passageiros.

4) Cuidado reforçado com as crianças

Nas viagens para compras ou mesmo em passeios, segure as crianças pelas mãos.

5) Utilize o corrimão

Outra dica importante para evitar acidentes é sempre usar o corrimão ao acessar as escadas rolantes.

6) Não ultrapasse a faixa amarela

Enquanto aguarda o trem chegar, é importante o passageiro lembrar de não ultrapassar a faixa amarela, somente quando o trem abrir as portas e aguardar o desembarque para depois embarcar nos trens. Vale lembrar que o passageiro deve sempre ficar atento aos avisos sonoros.

7) Não corra!

Correr nas plataformas ou nas escadas é um convite para tombos e tropeços. Pressa e segurança não combinam. Sentar-se no chão, degraus ou muretas ou deitar-se no piso de estações e trens é outra prática que oferece risco de acidentes e atrapalha a circulação das pessoas.

8) Em casos de dúvidas, sugestões ou denúncias, entre em contato com as Centrais de Relacionamento

A CPTM e o Metrô disponibilizam Centrais de Relacionamentos com colaboradores treinados para atender aos passageiros da melhor forma.

CPTM – A CPTM disponibiliza um canal de atendimento via WhatsApp para facilitar a comunicação com seus passageiros. Por meio do número (11) 99767-7030, é possível enviar mensagens, vídeos e fotos relacionados ao sistema ferroviário. O serviço funciona 24 horas por dia, permitindo que as pessoas façam denúncias, relatem irregularidades ou solicitem informações a qualquer momento.

As mensagens recebidas são encaminhadas às áreas responsáveis para as devidas providências, garantindo um atendimento ágil e eficiente. Além do WhatsApp, a CPTM oferece outros canais de comunicação, como:

• Central de Relacionamento: 0800 055 0121 (atendimento 24 horas)

• Redes sociais: X/Twitter (@CPTM_oficial), Instagram (@cptm_oficial) e Facebook (@CPTM.fanpage)

• Formulário eletrônico: disponível no site oficial da CPTM

Esses canais visam proporcionar diversas opções para que os passageiros possam entrar em contato com a companhia da maneira que lhes for mais conveniente.

O serviço de 0800 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é um canal de atendimento gratuito, destinado a oferecer informações, registrar sugestões, reclamações e esclarecer dúvidas dos passageiros. Ele é parte do compromisso da CPTM com a acessibilidade, transparência e qualidade no relacionamento com seus passageiros.

Metrô – O Metrô mantém canais para agilizar o atendimento ao passageiro, que pode contribuir com sugestões, tirar dúvidas, planejar rotas ou informar inconformidades.

Pela Central de Informações, que atende diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800 770 7722, o passageiro pode obter informações gerais sobre o sistema, planejamento de rotas, elogios e reclamações.

O passageiro também pode utilizar o celular para se comunicar com o Metrô, por meio do aplicativo MetrôConecta e do SMS-Segurança (11 973332252), que recebem informações sobre inconformidades e denúncias para rápida atuação dos funcionários, além dos perfis nas redes sociais pelo X/Twitter (@metrosp_oficial), Facebook (@metrosp) e Instagram (@metrospoficial).