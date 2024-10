Dicas de Leitura – Combate ao Bullying

O Dia Mundial de Combate ao Bullying, celebrado em 20 de outubro, é uma data que traz reflexões sobre um tema muito importante que é o bullying, principalmente em escolas e na internet (cyberbullying).

Em uma pesquisa feita em 2019 feita pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostra que cerca de 23,0% dos escolares se sentiram humilhados pelos colegas e 13,2% se sentiram ameaçados, ofendidos ou humilhados nas redes sociais ou aplicativos de celular.

Abaixo, confira uma lista de livros infantojuvenis selecionados que abordam como o bullying pode ser combatido no dia a dia.

Este é o lobo – Alexandre Rampazo

Para saber onde foram parar os personagens deste livro e entender o verdadeiro sentido da história é preciso acompanhar atentamente cada aparição do lobo. A resposta, você descobre no final!

“Eis uma história distinta de todas as atravessadas por lobos. Aqui não há medo, mas solidão. Alexandre Rampazo sacode, com lindas imagens e palavras, a rede onde estão, presos a velhos sentidos, personagens singulares do nosso imaginário, como a Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador, o príncipe, a princesa e os três porquinhos. Ao lado do lobo ou dele apartadas, elas ganham um inédito significado ― graças, sobretudo, à sensibilidade de um menino. Um menino que não é senão o próprio Rampazo e todos nós, leitores, que, por meio de narrativas, redescobrimos (mesmo em condições suspeitas) as maravilhas da amizade.” ― João Anzanello Carrascoza… Website Amazon.

Flicts – Ziraldo

Tudo tem cor. O mundo é feito de cores, mas nenhuma é Flicts. Uma cor rara, frágil, triste, que procurou em vão um amigo entre outras cores, que não encontrou um lugar para ficar. Abandonada, Flicts olhou para longe, para o alto, e subiu, para finalmente encontrar-se… Website da Editora

E se fosse com você? – Sandra Saruê; ilustrações Marcelo Boffa

Animal e sua turma agridem os colegas do colégio. Eles colocam apelidos horrorosos naqueles que são considerados diferentes. A professora Nancy, no entanto, descobre um modo eficiente de acabar com isso. Além de divertido, este livro é educativo, pois dá orientações de como coibir essa prática, nada agradável, que algumas pessoas têm de depreciar as outras… Website Amazon.

Bullying: vamos sair dessa? – Miriam Portela; ilustrações Sergio Magno

Na periferia e nos bairros de classe média, o bullying cresce como uma praga. Uns são marginalizados por serem “mais inteligentes”, outros por serem mais fracos, mais gordos, mais magros, mais ricos, mais pobres. Os motivos não importam. Sempre haverá algum. Bullying: vamos sair dessa? discute o preconceito, as dúvidas, as dores e as causas desse mal que afeta crianças e jovens em nossas escolas, públicas ou privadas. Torna-se, assim, importante ferramenta de discussão e informação, que poderá ser usada por professores, diretores, pais e alunos, vítimas ou não desse tipo de agressão. Assunto: prevenção e combate a comportamentos agressivos, violentos e antissociais na escola e fora dela.”… Website da Amazon.

Jane, a raposa e eu – Fanny Britt; ilustrações Isabelle Arsenault; tradução Beatrice Moreira Santos

Anos 1980 em Montreal, Canadá. Depois de ter sido excluída do grupo de amigas, Hélène está sozinha e seu nome é visto nas paredes ao lado de insultos. A leitura de Jane Eyre, o primeiro romance de Charlotte Brontë, é seu refúgio contra as perseguições. Mas o pior está por vir. Uma semana de acampamento com os colegas de classe. No entanto, é aí que dois encontros vão transformar sua vida: uma raposa de olhar doce e uma garota que de repente enche o mundo de palavras… Website da Amazon

Como é duro ser diferente! – Giselda Laporta Nicolelis; ilustrações Andréa Vilela

Layla é uma adolescente que se angustia porque se acha diferente dos colegas do colégio. Ela se julga um erro da natureza porque seus pais são muito bonitos. Olhando ao seu redor, porém, Layla percebe que outros jovens também sofrem com brincadeiras cruéis e apelidos pejorativos. Isso leva a garota a refletir sobre o assunto – afinal, o que é ser diferente da maioria? E por que esse fato gera tanta agressão? O nome disso em inglês é bullying (´bully´, tiranizar, ameaçar, maltratar) e, infelizmente, acontece nas escolas do mundo inteiro, gerando às vezes conseqüências seriíssimas para suas vítimas. Faça de conta que Layla é a diretora de um filme com personagens incríveis. Depois desta história instigante – pode crer! – você verá a si próprio e aos outros com olhos bem… diferentes!… Website Amazon

Aproveitem para conferir mais de nossas Dicas de Leitura onde apresentamos outros destaques do acervo do Sistema Municipal de Bibliotecas.

