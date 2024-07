Dica de férias: exposição “Missão Marte” oferece experiência imersiva para crianças em SP

A exposição interativa Missão Marte está com uma programação especial e gratuita para o período. Um ótimo passeio para curtir com os pequenos, é o Paper Rockets, momento em que os visitantes podem criar e customizar os seus próprios foguetes com técnicas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, tudo adaptado para a lingugem infantil.



A programação é organizada pela International School em parceria com o Kennedy Space Center – KSC IA, da NASA, e está aberta no Shopping West Plaza, em São Paulo, até 30 de novembro. Ocupa 300m² e é dividida em dois ambientes. O primeiro espaço é aberto, sem necessidade de agendamento, e oferece uma visita guiada por artefatos trazidos de um dos maiores centros espaciais do mundo, nos EUA. No segundo espaço ocorrem atividades interativas com visitantes.



Entre os itens expostos estão peças autografadas por Buzz Aldrin – o segundo homem a pisar na Lua – um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela Nasa que está atualmente na superfície de Marte.



SERVIÇO

Missão Marte da International School

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping West Plaza – Av. Francisco Matarazzo, s/n – Água Branca, São Paulo – Bloco A, Piso 2

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta: das 10h às 22h

Sexta: das 10h às 17h

Sábado: das 19h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Entrada Gratuita – com agendamento

Agendamento e mais informações: Link