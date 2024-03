Diadema registra queda de 67% em roubos de veículos

As políticas de Segurança Cidadã adotadas pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior seguem mostrando os seus resultados na prática em Diadema. Pelo segundo mês consecutivo, as estatísticas criminais divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) mostram importante queda no número de roubos de veículo, na comparação do mês de fevereiro de 2023 e 2024: 67% de redução, passando de 113 no ano passado para 37 neste ano. Em janeiro, a redução foi de 57%, passando de 91 roubos em 2023 para 39 ocorrências em 2024.

As operações da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema Bairro Seguro, que diariamente, em horário comercial, percorre os locais mais movimentos da cidade, e a operação Ponto Seguro, que intensifica a vigilância em pontos de ônibus nos horários de picos, estão diretamente relacionadas às significativas quedas na criminalidade da cidade, avalia o inspetor da GCM e coordenador do Observatório Municipal de Segurança Pública, Emílio D’Angelo Junior. Todas as ações são em conjunto com a Polícia Militar e tendo como referência os dados da Polícia Civil.

“Essas suas operações estão diretamente relacionadas com o combate aos crimes contra o patrimônio”, relata o inspetor. “Especialmente a operação Ponto Seguro, os microdados nos mostram uma queda importante no número de furtos e roubos que eram cometidos especialmente nas primeiras horas da manhã, quando as pessoas estão nos pontos de ônibus”, completou.

D’Angelo Junior destacou, ainda, o trabalho em conjunto da GCM com as Polícias Militar e Civil na cidade. “Historicamente, temos um excelente relacionamento com as polícias e a nossa atuação conjunta nas diferentes operações que são realizadas no município colaboram para que a criminalidade seja reduzida e os nossos moradores possam ter uma maior sensação de segurança”, concluiu.

O secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto, reforçou que os investimentos que a atual gestão tem feito também colaboraram para os bons resultados. “A reativação do Centro Integrado de Monitoramento, os tótens de vigilância, as câmeras nas escolas municipais, tudo isso faz parte desse trabalho”, citou. “Os bons resultados destes dois primeiros meses do ano nos desafiam a continuar trabalhando pela segurança da cidade”, finalizou.