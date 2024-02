Diadema recebe novos veículos que vão contribuir na fluidez do trânsito

PMD

A Secretaria de Mobilidade e Transportes está renovando as viaturas operacionais para otimizar o atendimento às ocorrências no trânsito e a prestação de apoio aos motoristas e pedestres. São nove viaturas, seis Fiat Toro e três Fiat Strada.

O secretário Vanderly Lima explicou que as novas viaturas não estão associadas à fiscalização do trânsito. “Elas vão auxiliar na remoção de interferências nas vias, na organização do trânsito em situações especiais e também auxiliando na implantação e manutenção da sinalização viária”, esclareceu.

Ele afirmou que os novos veículos são da empresa contratada CSD – Consórcio Sinaliza Diadema e vão proporcionar maior eficiência e agilidade na operação do trânsito. “É a garantia de uma mobilidade mais segura para todos os moradores”, concluiu.



Renovação constante

O processo de renovação das frotas da cidade é contínuo. Em dezembro, 30 novos ônibus zero quilômetro foram incorporados ao transporte público municipal, e no ano passado foram entregues mais 33 ônibus novos e seis micro-ônibus.

Os 30 novos veículos são ônibus modernos, que contam com suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, sistema de climatização, poltronas ergonômicas mais confortáveis, elevador para pessoas com mobilidade reduzida, sistema de renovação de ar e motor com baixa emissão de poluentes (padrão Euro VI), de acordo com as normas de preservação do meio ambiente atuais.

Atualmente, a idade média dos 137 veículos que circulam pela cidade é de apenas 3,5 anos, a frota mais nova da região do Grande ABCD.