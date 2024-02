Diadema publica resultado de solicitação de pagamento de Concurso Público 43

A Prefeitura de Diadema, divulgou nesta segunda, dia 19 de fevereiro, o Resultado da Análise das Solicitações de isenção do pagamento da Taxa de Inscrição do 43º Concurso Público – Edital 001/2024. Os benefícios são amparados pela Lei Municipal nº 4.105 (Doador de Sangue), de 01 de setembro de 2021, ou pela Lei Municipal nº 4.397 (Doadora de Leite Materno), de 23 a agosto de 2023.

O candidato que teve a sua Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição indeferida poderá interpor Recurso nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024, por meio do endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br).

Ao término da apreciação dos Recursos contra o Indeferimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição, o Instituo Mais divulgará, na data prevista de 26 de fevereiro de 2024, o Resultado Final da apreciação das solicitações, na Área Restrita do candidato, no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br).

Os candidatos que tiverem a sua solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição indeferida poderão garantir a sua participação no Concurso Público por meio de inscrição, imprimindo o boleto bancário, com data de pagamento até 08 de março de 2024, disponível até as 17h.

A solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição, se deferida, formalizará a inscrição do candidato no Concurso Público.

O interessado que não tiver sua Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição deferida, e que não efetuar a Inscrição na forma estabelecida no Edital nº 01/2024, não terá sua inscrição efetivada.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Inscrições contidos nos Capítulos III (Das Inscrições), IV (Da Isenção da Taxa de Inscrição), V (Da Inscrição para Pessoa com Deficiência e VI (Da Inscrição para Negros), do Edital nº 01/2024, do Concurso Público.