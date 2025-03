Diadema promove ação de saúde e prevenção no Dia da Mulher

No próximo sábado (08/03), as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Diadema estarão abertas, das 8h às 17h, para a Ação de Promoção e Prevenção em Saúde da Mulher, voltada às moradoras da cidade a partir de 14 anos de idade e em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Entre os procedimentos disponibilizados estão oferta de testes rápidos de HIV e sífilis, avaliação preventiva de câncer de boca e coleta de Papanicolau.

Para realizar os procedimentos é preciso ir a Unidade Básica de referência, portando documento de identidade com foto e carteirinha da UBS. Não é necessário pedido médico. Adolescentes devem estar acompanhados de um adulto responsável com idade superior a 18 anos.

“A ação voltada para as mulheres é uma atividade para marcar a data (8 de março) e, ao ser realizada num sábado, amplia o acesso do público feminino ao cuidado à saúde”, afirma o secretário municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento.

Preparatório

Para realização dos testes rápidos e da avaliação bucal não é preciso nenhum procedimento preparatório. Já para o exame preventivo do colo de útero é preciso ter o seguinte preparo: não estar menstruada (colher três dias após o término), evitar relação sexual três dias antes, evitar o uso de ducha vaginal e não usar creme ou óvulo vaginal.

Força Tarefa na Saúde

Além dos exames disponibilizados na Ação de Promoção e Prevenção em Saúde da Mulher, quatro UBSs (ABC, Nogueira, Parque Real e Paulina) e o Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso participarão da Força Tarefa na Saúde, que vem ocorrendo desde o início de fevereiro, com disponibilização de ultrassonagrafia de mama e mamografia.

Os dois exames específicos se somam à lista de procedimentos que vem sendo realizados nos mutirões da Força Tarefa como raio-x, ultrassonografia, ecodopplercardiograma, consultas ginecológicas e exames oftalmológicos. Para isso, a UBS de referência entra em contato previamente com o paciente para agendamento do horário e local do procedimento. O objetivo da ação é reduzir a fila de exames e consultas médicas pela metade nos 100 primeiros dias de governo.

Serviço:

Ação de Promoção e Prevenção em Saúde da Mulher

08 de março de 2025, sábado, das 8h às 17h.

Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde de Diadema