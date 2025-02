Pacientes aprovam mutirão da saúde em Diadema

Durante o 1º mutirão de exames e consultas da Força-Tarefa da Saúde, em Diadema, a Prefeitura realizou uma pesquisa de satisfação com as pacientes participantes da ação para mensurar a opinião sobre o atendimento, que teve foco na saúde da mulher.

Mais de 100 moradoras responderam ao questionário após o ultrassom pélvico realizado, em 1º de fevereiro, em cinco unidades de saúde: Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso e Unidades Básicas de Saúde (UBS) ABC, Nogueira, Paulina e Real.

Aspectos como acolhimento, organização do processo de triagem e atendimento, explicações sobre o exame realizado, atenção e cuidado com as necessidades dos pacientes receberam mais de 98% de aprovação.

Quando perguntado às pacientes sobre o que mais gostaram da ação, 45,3% responderam que foi a rapidez e agilidade; para 26,4% foi o atendimento e o acolhimento; 17% relataram a organização e eficiência; e para 11,3% foi o impacto positivo e a facilidade.

Exames e consultas

O objetivo dos mutirões de saúde é reduzir a fila de exames e consultas médicas pela metade nos 100 primeiros dias do governo. Nesta primeira fase, que ocorre durante todo o mês de fevereiro, a capacidade de realização de exames será mais que triplicada, passando de 3 mil para 10,5 mil em fevereiro.

Para isso, além dos sábados, o atendimento está sendo ampliado durante a semana nas Unidades de Saúde. A UBS de referência entrará em contato com o morador para informar data, horário, local e procedimento preparatório para realização dos exames.

O prefeito Taka Yamauchi ressaltou a importância de ouvir a população por meio da pesquisa de satisfação: “A opinião dos moradores é essencial para aprimorarmos nossos serviços. Essa pesquisa nos ajuda a entender o que estamos fazendo certo e onde podemos melhorar, garantindo um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado.”