Força-Tarefa na Saúde de Diadema começa com 800 agendamentos neste sábado

Com a meta de reduzir a fila de exames e consultas médicas pela metade nos 100 primeiros dias do governo, a Prefeitura de Diadema iniciou a Força-Tarefa na Saúde no sábado (01/02). Cerca de 800 agendamentos foram feitos pela Secretaria Municipal da Saúde para hoje. Nesta primeira fase, a capacidade de realização de exames será mais que triplicada e passará de 3 mil para 10,5 mil em fevereiro.

A Força-Tarefa é uma das ações prioritárias dos 100 primeiros dias do governo. Todos os sábados do mês, estarão abertos o Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Nogueira, ABC, Paulina e Parque Real. Além disso, durante a semana, a capacidade de atendimento será dobrada no Quarteirão e triplicada nas quatro UBSs.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, acompanhou o início da Força-Tarefa. “É uma grande ação para atender a uma demanda muito séria da população. Nosso objetivo inicial nos 100 primeiros dias de governo é poder já cortar a fila de 120 mil exames e consultas pela metade. O objetivo final é zerar a fila, ofertando melhorias que a população merece”, afirmou.

O secretário municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento, destacou os esforços para reduzir a fila. “Iniciamos hoje uma grande batalha, que vai se estender pelo tempo que for necessário para entregarmos uma saúde digna à população de Diadema”, disse.

O secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, reforçou que a Força-Tarefa é uma ação prioritária da pasta. “Uma ação deste tamanho só é possível com o comprometimento de todos. Agradecemos a participação dos profissionais da saúde nesse grande mutirão. E é importante que os moradores fiquem atentos ao telefone, já que as unidades estão entrando em contato com os pacientes para agendamento”.

Saúde da mulher

O primeiro dia da Força-Tarefa teve foco na saúde da mulher. As pacientes fizeram exames de ultrassom e, com o laudo em mãos, já passaram em consulta com médico ginecologista.

“Achei todo o atendimento maravilhoso e de muita qualidade, tudo muito bem organizado. Não fiquei nem uma hora aqui, já fiz o exame e passei em consulta, o médico me tranquilizou e me orientou”, contou a moradora do Parque Real, Evania Ébia Pereira, que aguardava a realização do exame há nove meses.

Moradora do Serraria, Tairine dos Anjos da Silva aguardou cerca de um ano para fazer o ultrassom. “A UBS entrou em contato para agendar, achei ótimo não ter mais enrolação, super rápido o atendimento, fiz o exame e já tirei as dúvidas em consulta”.

Para Dinacy Ferreira, do Casa Grande, que aguardava o exame há oito meses, destacou que o mutirão foi muito bom. “Temos que nos cuidar sempre e a melhor forma é a prevenção, poder fazer os exames e sair sem dúvidas da consulta médica”.

Rosimeire dos Santos, moradora do Serraria, aguardava há oito meses pelo ultrassom e também elogiou a agilidade no atendimento durante a Força-Tarefa. “Ligaram para mim no começo da semana para estar aqui hoje, fiz o exame e o médico já viu os resultados. Muito importante para nós mulheres podermos nos cuidar, as doenças estão aí e temos que fazer a prevenção”, afirmou.

Etapas

Nesta primeira etapa de fevereiro, serão realizados exames de raio-X, ultrassonografia, ecocardiografia, ecodopplercardiograma e mamografia. Já as consultas com as especialidades no mutirão serão de ginecologia, ortopedia (adulto e pediátrica), cardiologia (adulto e pediátrica) e oftalmologia geral.

Para as próximas fases, serão incluídos tomografia, endoscopia, colonoscopia, consultas de dermatologia, endocrinologia, neurologia (adulto e infantil), proctologia, reumatologia, otorrinolaringologia e urologia.

Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes de saúde para agendamento dos exames e consultas.



Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso