Diadema leva aos bairros serviços para os munícipes

O programa Prefeitura no Bairro, uma ação integrada entre várias secretarias de Diadema, esteve na segunda-feira (19) na Praça CEU das Artes oferecendo uma série de serviços à população relacionados à saúde, trabalho, assistência social e segurança alimentar.

O formato de oferecer uma série de políticas públicas num só local recebeu elogios. “É muito interessante e funcional para a população, e só ajuda a gente”, disse Vanderson Gonçalves Carvalho, morador na Vila Paulina, que ficou sabendo do evento por um amigo.

Ele procura trabalho na área de produção, conversou com Kelly Silva, do programa Emprega Diadema, preencheu o currículo e foi chamado para participar de mutirão de empregabilidade na quinta-feira. “Fui muito bem atendido e ficou tudo bem explicado”, comentou.

Deivison Cosme de Oliveira mora no Morro do Samba e também quer trabalhar. “Sou serralheiro e torneiro mecânico. As meninas são super educadas, preenchi a ficha e vou no processo seletivo desta quinta-feira, e se tudo correr bem sairei de lá empregado”.

Kelly Silva disse que dezenas de pessoas foram encaminhadas para o mutirão de empregabilidade. “Existem muitas vagas que não exigem experiência e isso é bom para aqueles que procuram o primeiro emprego”, explicou.

Em uma das salas, a técnica Ana Paula Souza, que trabalha na UBS Inamar, fazia palestra sobre saúde bucal para tirar dúvidas e ressaltar a necessidade de a pessoa procurar os serviços de odontologia antes de sentir dor. “Todas as UBSs oferecem esse serviço e a prevenção evita a perda do dente”, disse.

Outro serviço disponibilizado era o de vacinação, tanto para as vacinas de rotina, quando se exige a carteirinha da UBS, e também a da Covid, aplicada depois de conferir a situação do morador.

Em outra tenda, Amanda Costa e Jessica Pereira Silva, da Secretaria de Segurança Alimentar, conversavam sobre a necessidade de as pessoas terem uma alimentação saudável, sem alimentos ultraprocessados e gordura saturada.

O ciclista Francesco Bezerra Chaves, o Chico, se convenceu que está comendo muita gordura. “Vou começar a fazer as frituras no azeite para evitar complicações no futuro. E o pessoal daqui é muito atencioso e prestativo”, afirmou.

A próxima atividade será no dia 6 de março, na região Leste, em local a ser definido.