Diadema lança o Programa Vem Pra Feira no Taboão

A Prefeitura de Diadema lança neste domingo (10/12), às 9h, o programa Vem Pra Feira. A ação visa levar informações sobre os serviços oferecidos pelo município, enquanto as pessoas fazem as compras nas feiras livres da cidade. Outro objetivo é ampliar o contato entre poder público e comunidade, promover cidadania e valorizar os locais frequentados pelos moradores nos próprios territórios onde vivem.

Nesta primeira edição o bairro escolhido para receber o novo programaserá o Taboão. O lançamento vai acontecer na feira livre da Avenida das Ameixeiras, a maior em tamanho, 654 metros de extensão, e também uma das mais tradicionais de Diadema.

O prefeito José de Filippi Júnior e o secretário de Segurança Alimentar (SESA), Gel Antônio, participarão do ato de abertura, que começa com a abordagem sobre produtos da safra e como a população pode comprá-los, associando alimentos de qualidade, a preços mais baratos pelo fato dos produtos serem de época.

Esta explicação mais aprofundada, aos frequentadores da feira do Taboão, será dada por nutricionistas do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema – PEAND, que realizam trabalho, junto aos moradores da cidade, visando a conscientização alimentar e nutricional.

Por meio de cursos e palestras, o PEAND discute com a população temas como: alimentação saudável, leitura de rótulos e como utilizar os alimentos de maneira integral, entre outros, com o propósito de incentivar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas que fazem as formações.

“O Vem Pra Feira, inicialmente, será realizado quinzenalmente. Vamos contar com o apoio das secretarias municipais para nos ajudar a mostrar os diversos serviços que a Prefeitura oferece nos bairros e também será um trabalho de escuta. Ouvir a população é necessário, porque nos ajuda a melhorar o que já está em funcionamento e, também, trazer outras ações que são importantes para a comunidade”, ressalta o secretário da SESA Gel Antônio.

Outros temas serão apresentados nos ambientes das feiras livres de Diadema. Pode ser uma campanha de vacinação, atividades nas áreas da educação, cultura e esporte, a construção de uma nova obra ou esclarecimentos sobre programas que incentivam a prevenção de doenças.

Para comunicar as ações serão feitas abordagens rápidas e utilizados outros recursos como a distribuição de folhetos e outros meios que facilitem o contato. Os trabalhadores em feiras também vão ser envolvidos no projeto.

Com 24 feiras livres funcionando no Município, Diadema tem hoje cerca de 1.280 pessoas trabalhando nos pontos de economia e cerca de 53 mil pessoas/mês fazendo suas compras semanais neste tipo de mercado.