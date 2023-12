Diadema inicia instalação de gramado sintético no campo do Ouro Verde

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, deu início, nesta quarta-feira (6/12), às obras para a instalação de gramado sintético no campo do Ouro Verde, que fica na rua Purus, 540, no bairro Paineiras. O início da intervenção faz parte da programação especial preparada pela Prefeitura ao longo de mês de dezembro para celebrar o aniversário de 64 anos do município, que é dia 8 de dezembro.

A previsão é que o gramado sintético seja entregue em março de 2024. A instalação terá custo total de R$ 1,1 milhão, sendo a maior parte do valor resultante de emenda parlamentar.

Essa é a segunda etapa das intervenções do Executivo municipal no Campo do Ouro Verde. Na primeira etapa foram reformados e modernizados os vestiários, arquibancadas, alambrado e iluminação.

O campo do Ouro Verde é utilizado pela comunidade do entorno e pelos alunos do projeto Escola de Futebol, da Secretaria de Esporte e Lazer.

Durante a cerimônia de início das obras, o prefeito lembrou que 32 anos atrás, então na condição de secretário de Obras, ele havia inaugurado o campo e seu alambrado. “Esse campo tem história. Agora, com a instalação do gramado sintético, a comunidade ganha, a cidade avança, e vamos ter mais um espaço de qualidade para o esporte e o lazer na região do Paineiras”, afirma.

A secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, que está em viagem à Europa para receber o prêmio de Cidade Sul Americana do Esporte, ganho por Diadema em novembro, mandou mensagem sobre a intervenção que vai ser realizada no campo. “Essa obra faz parte do nosso esforço para requalificar e modernizar os espaços destinados ao esporte e lazer na cidade, que é constante”, esclarece a secretária.

O título de Cidade Sul Americana do Esporte foi concedido à Diadema pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES) pela excelência dos programas e ações da Prefeitura no sentido de democratizar o acesso ao esporte no município.