Diadema implantará terceira unidade de Restaurante Popular na região leste

Ainda este ano a população da região leste de Diadema terá sua unidade de Restaurante Popular. Ela será implantada na Avenida Alberto Jafet, 709, no Jardim Marilene. O prefeito José de Filippi Júnior, acompanhado do secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio, já anunciou a novidade aos moradores da região e esteve no local onde vai funcionar o novo serviço de alimentação municipal.

O Restaurante Popular Jardim Marilene terá capacidade para produzir 900 refeições/dia. Com cardápio variado, balanceado e de qualidade, o prato vai custar ao consumidor o valor de R$ 2,00.

O restaurante vai abrir de segunda a sexta-feira e atenderá uma comunidade de cerca de 94 mil moradores. Na região leste, estão localizados os populosos bairros Vila Nogueira, Piraporinha e Casa Grande.

No ano passado, as quatro unidades nutricionais públicas em atividade no município produziram 887.621 refeições. Destas, 449.589 foram oferecidos pelo Governo Municipal, via Programa Restaurante Popular, e as outras 438.032 por duas unidades do Programa Bom Prato, do Governo do Estado, que em Diadema funcionam em parceria com a Prefeitura.

A unidade Bom Prato Móvel que atende no Jardim Marilene continuará funcionando no bairro enquanto estiver sendo implantado o novo restaurante municipal.

Diadema foi a primeira cidade do ABCD a oferecer alimentação saudável e a preço acessível para a população. Em 2005, quando foi criado o Programa Restaurante Popular, a primeira unidade a ser implantada foi a do bairro Serraria, que atualmente produz 1.050 refeições diárias. Em 2010 começou a funcionar o restaurante do Campanário, que serve todos os dias 825 pratos.