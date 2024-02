Diadema divulga resultado sobre isenção da taxa de pagamento para concurso de procurador

A Prefeitura de Diadema divulgou nesta sexta, dia 23 de fevereiro, o resultado da análise das solicitações de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição do 43 º Concurso Público – Edital nº 02/2024 (cargo de procurador), de acordo com a Lei Municipal nº 4.105 (doador de sangue), de 01 de setembro de 2021, ou pela Lei Municipal nº 4.397 (doadora de leite materno), de 23 de agosto de 2023. No total forma 14 deferimentos por doação de sangue e um indeferimento por doação de leite materno (não encaminhamento de documentação necessária conforme estabelecido no edital)

A candidata que teve a sua Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição indeferida poderá interpor Recurso nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024, por meio do endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br ).

Ao término da apreciação dos recursos contra o Indeferimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição, o Instituto Mais divulgará, na data prevista de 01 de março de 2024, o Resultado Final da apreciação das solicitações, na Área Restrita do candidato, no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br ).

Os candidatos que tiverem a sua solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição indeferida poderão garantir a sua participação no Concurso Público por meio de inscrição, imprimindo o boleto bancário, com data de pagamento até 15 de março de 2024, disponível até as 17h.

A solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição, se deferida, formalizará a inscrição do candidato no Concurso Público.

O interessado que não tiver sua Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição deferida, e que não efetuar a Inscrição na forma estabelecida no Edital nº 02/2024, não terá sua inscrição efetivada.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Inscrições contidos nos Capítulos III, IV, V e VI (Das Inscrições, Da Solicitação da Taxa de Isenção da Taxa de Inscrição, Da Inscrição para Pessoa com Deficiência – PCD, Da Inscrição para Negros) do Edital nº 02/2024, do 43٥ Concurso Público.

Confira a lista

https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/12345-Resultado-da-Analise-das-Solicitacoes-de-Isencao-Edital-02-2024-Procuradores.pdf