Diadema divulga balanço de vacinação da gripe

Nos três primeiros dias de Campanha de Vacinação contra a Influenza, entre 25 e 27 de março, as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema aplicaram 4.554 doses do imunizante nos grupos prioritários. A vacinação ocorre por livre demanda em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h30 às 16h, e no Carro da Vacina, de acordo com calendário específico.

O público alvo é formado por idosos com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores de ensino básico e superior, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, salvamento e Forças Armadas e pessoas em situação de rua.

“Estamos na primeira semana da campanha e a população está sensibilizada para se proteger da gripe, indo às Unidades para receber a vacina. É importante que a população elegível se imunize para prevenir a doença e reduzir os riscos de complicações e hospitalizações”, avaliou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

Para se vacinar é preciso levar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsáveis. Acesse o endereço das UBSs está disponível em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

De acordo com a Secretaria do Estado da Saúde, a meta é vacinar 90% de crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais de idade e povos indígenas. Assim, a estimativa é vacinar mais de 73 mil pessoas em Diadema.

Dia D

O Dia D será em 13 de abril, das 8h30 às 16h, em todas as UBSs. No sábado, haverá oferta de diversas vacinas para o público geral. Já a vacinação contra influenza será exclusiva para pessoas que estão no grupo prioritário.

Carro da Vacina

Na tarde da próxima sexta-feira (05/04), o Carro da Vacina estará no Lar de Idosos, na Rua Regente Feijó, 88, região central. Já no dia 10 de abril, o posto itinerante vai até a Associação Amuad, localizada na Rua Apóstolo Pedro, 181 – Vila Andreia. Também estão previstas outras ações do Carro da Vacina até o encerramento da Campanha, em 31 de maio.

Serviço:

Campanha de Vacinação Nacional contra a Influenza

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h

Em todas as Unidades Básicas de Saúde. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.