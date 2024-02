Diadema convoca selecionados do Programa Bairro Melhor

A Prefeitura de Diadema convocou nesta terça-feira, 21 de fevereiro, os candidatos da Seleção Pública do Programa Bairro Melhor – Edital nº 001/2023, a comparecerem nos dias 27 e 29 de fevereiro (terça e quinta-feiras, respectivamente), sempre às 9h, à Rua Cidade de Jundiaí, 40 – 2º andar – Vila Santa Dirce, Diadema , munidos dos seguintes documentos originais e uma cópia simples, para comprovação das informações declaradas na inscrição: Documento de Identidade – RG; Cadastro de Pessoa Física – CPF (regularizado) caso não conste no RG; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Extrato Previdenciário (CNIS) emitido pelo INSS; Comprovante de escolaridade, comprovante de matrícula em EJA, cursos técnicos, ensino médio (para candidatos que declararam estar cursando); Comprovante de residência recente (conta de luz, água, telefone fixo, celular, internet ou gás) no próprio nome, ou dos pais, ou de cônjuge; Certidão de Nascimento ou RG dos filhos até 18 anos, filhos com deficiência e dependentes até 18 anos que estejam sob tutela ou guarda, devidamente formalizados pelo juízo competente, idade até a data da inscrição dos filhos ou dependentes declarados; e Relatório Médico recente para os candidatos com deficiência;

O Programa

Criado em 2021, o Programa Nosso Bairro Melhor da Prefeitura de Diadema conta com vagas para bolsistas homens e mulheres que são contratados para zeladoria e conservação da cidade com serviços de capinagem, pintura de guias e identificação de pontos viciados em descartes irregulares de entulho, entre outros.

O valor da bolsa auxílio é de R$ 768,90 e os convocados vão atuar nos bairros onde residem, medida que visa fortalecer os laços comunitários.

É obrigatório passar pelo curso de qualificação profissional, por meio de aulas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por isso, a semana dos contratados é de quatro dias de trabalho e um de aprendizagem.

Os bolsistas convocados se dividirão em equipes para atender os seguintes bairros: Taboão, Campanário, Paineiras, Canhema, Centro, Conceição, Piraporinha, Vila Nogueira, Casa Grande, Serraria, Inamar e Eldorado. Todos são contratados por um ano, podendo ter o contrato prorrogado por mais um ano.

Confira os convocados por bairro

Dia 27/2/2024 – 9h

Campanário

BM-Convocacao-Campanario-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Canhema

BM-Convocacao-Canhema-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Casa Grande

BM-Convocacao-Casa-Grande-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Centro

BM-Convocacao-Centro-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Conceição

BM-Convocacao-Conceicao-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Eldorado

BM-Convocacao-Eldorado-27-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Dia 29/02 – 9h

Inamar

BM-Convocacao-Inamar-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Paineiras

BM-Convocacao-Paineiras-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Piraporinha

BM-Convocacao-Piraporinha-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Serraria

BM-Convocacao-Serraria-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Taboão

BM-Convocacao-Taboao-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)

Vila Nogueira

BM-Convocacao-Vila-Nogueira-29-02-24.pdf (diadema.sp.gov.br)