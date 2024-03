Diadema conclui recapeamento de 80 ruas e começa a sinalização horizontal

A Prefeitura de Diadema trocou a capa asfáltica de 80 ruas do município. A manutenção faz parte de um pacote de 140 vias que há mais de duas décadas não recebiam pavimento novo. O recape foi executado em ruas e avenidas da Vila Conceição, Serraria, Canhema, Campanário, Taboão e, neste momento, a melhoria vem sendo aplicada em vias dos bairros Inamar e Eldorado.

Para fazer o recapeamento a Secretaria de Obras está utilizando recursos municipais no valor de R$ 14,4 milhões. A aplicação asfáltica começou pela região oeste, bairros Conceição e Serraria, onde 38 ruas receberam a melhoria. Depois seguiu para região norte e nesta etapa outras 28 ruas, dos bairros Canhema, Campanário e Taboão também foram contempladas com a manutenção. O recapeamento está sendo executado nos bairros Inamar e Eldorado e até agora 14 vias foram beneficiadas com a melhoria.

“Terminado o recapeamento na região sul, as próximas ruas que vão receber manutenção serão as da região leste, nos bairros Vila Nogueira, Piraporinha e Casa Grande, e da região central de Diadema. Nestes locais 34 ruas vão receber nova capa asfáltica”, informou o prefeito José de Filippi Júnior enquanto fazia vistoria na rua Almirante Cockrane, na Vila Conceição, que também passou por reforma.

Sinalização – Concluída a parte do recape, começou a etapa de sinalização horizontal das vias, para que motoristas e pedestres circulem nos locais com segurança. A Secretaria de Obras já executou a pintura de solo em ruas do Campanário e Canhema e agora ela vem sendo feita nas ruas do Serraria e Vila Conceição.

O recapeamento do lote de 140 ruas também abrange passagens e travessas dentro de núcleos habitacionais e o seu término está previsto para ainda este ano. Quando finalizada a manutenção, mais de 176 mil metros quadrados de asfalto foram aplicados nos leitos das vias.

A recuperação das vias públicas de Diadema teve início no ano de 2021, quando começou o processo de modernização da Avenida Casa Grande, e deste período até agora, 134 ruas já receberam a manutenção asfáltica.