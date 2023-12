Diadema celebra 64 anos com muitos presentes para a população

Neste mês em que Diadema comemora seus 64 anos, os presenteados são os moradores da cidade que vão ganhar novos equipamentos na área da educação e lazer, terão espetáculos para todos os gostos no Festival de Natal, verão a frota reforçada com mais 30 novos ônibus municipais, entre outras novidades.

São muitas as atividades relacionadas ao aniversário da cidade, que começam nesta terça-feira, dia 5 de dezembro, e se estendem até o dia 19. “Vamos fazer uma comemoração em alto estilo pois tivemos inúmeros avanços na nossa rede de equipamentos. Também foram implantadas políticas públicas que aumentaram a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito José de Filippi Jr.

O prefeito lembrou que o programa de governo foi decidido com ampla participação popular. “Todos estão de parabéns, pois sem o apoio dos moradores não teríamos tantas políticas implementadas com sucesso. Agradeço também a todos os funcionários públicos, porque não se faz nada sozinho. Diadema avançou bastante e essa transformação deixa todos nós muito felizes”, comentou.

Além de uma oportunidade para confraternizar e curtir boa música, o Festival de Natal também é um convite à solidariedade: o ingresso para todos os shows é um quilo de alimento não perecível, que será doado às instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Veja toda a programação (sujeita a mudanças):

Dia 5 – 18h – Entrega de óculos do programa Lentes do Saber no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, no Centro.

Dia 6 – 18h – Entrega de óculos do programa Lentes do Saber no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, no Centro.

Dia 7 – 9h – Início das obras para colocação de grama sintética no Campo Ouro Verde, no Campanário.

Dia 7 – 9h30 – Inauguração do IML Perícia, na avenida Sete de Setembro, 630, Centro.

Dia 7 – 19h – Formatura na Fundação Florestan Fernandes no Clube Mané Garrincha, no Piraporinha.

Dia 8 – 11h – Inauguração do Centro de Atenção à Inclusão Social – CAIS II Thereza Lino, no Canhema.

Dia 8 – a partir das 16h – Abertura do Festival de Natal na Praça da Moça, com show de Marina Sena e a chegada do Papai Noel.

Dia 9 – 9h30 – Entrega de 30 novos ônibus no estacionamento do Paço Municipal.

Dia 9 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show gospel de Elaine Martins.

Dia 10 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show sertanejo de Bruna Viola.

Dia 12 – 9h – Lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância, no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, no Centro.

Dia 12 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show da sambista Eliana de Lima.

Dia 13 – 14h – Formatura Nosso Bairro Melhor, na Fundação Florestan Fernandes.

Dia 13 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show da Banda de Pífanos de Caruaru.

Dia 14 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show da Lira Musical e o convidado Chico César.

Dia 15 – 9h – Entrega de equipamentos no Banco de Alimentos.

Dia 15 – 14h30 – Entrega da reforma no CRAS Inamar.

Dia 15 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show do rapper Rashid.

Dia 16 – 10h – Inauguração da Rua da Gente no Complexo Zé do Norte, no Taboão.

Dia 16 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com show do sambista Dudu Nobre.

Dia 17 – 9h30 – Reabertura do Parque Pousada dos Jesuítas.

Dia 17 – a partir das 16h – Festival de Natal na Praça da Moça, com a roqueira Pitty.

Dia 19 – 10h – Entrega da UBS Nota 10 no Eldorado.