Diadema apresenta plano de recuperação ambiental da Billings

Durante a comemoração dos 99 anos da criação da represa Billings, a Prefeitura de Diadema apresentou um Plano de Preservação Ambiental e Inserção Social para a região Sul da cidade propondo a realização de várias ações, entre elas a criação de uma agrofloresta e de uma horta comunitária, e de uma pequena fábrica para processar e vender os produtos desses dois empreendimentos. O evento, organizado pelo Subcomitê Billings-Tamanduateí, foi realizado na quarta-feira (27) no Teatro Clara Nunes.

O plano foi apresentado por Ricardo Perez, assistente da Secretaria de Governo de Diadema e representante da prefeitura no Subcomitê. “O plano tem a preocupação com a recuperação e preservação das áreas verdes, a criação de área turística e também a inserção da população nesses projetos para a garantia de trabalho e renda”, explicou.

Outra ação, que está sendo desenvolvida junto a Universidade de São Caetano, é a criação de uma escola de vela para que a população aprenda a velejar e também a construir e fazer manutenção de barcos. Existe também o projeto de recuperar a antiga área usada na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes para a implantação de um atracadouro. “Aqui temos colocada a questão da recuperação ambiental de uma área degradada, aliada à questão socioeconômica de recriar a atividade turística, outra geradora de renda”, comentou.

Evento de Aniversário da Billings em Diadema (Imagem: Pedro) Roque

O plano incorporou a criação do parque linear na área do Morungaba, que está sendo desenvolvido pela Secretaria da Habitação, e vai servir de anteparo de preservação, impedindo construções irregulares. Durante o evento, a frente ambiental Viva a Billings apresentou o projeto de restauração náutica do Riacho Grota Funda. “A execução do plano será fundamental para preservar as áreas de mananciais da cidade”, comentou Ricardo Perez.

Já passou a hora

Virgílio de Farias, coordenador do Subcomitê Billings-Tamanduateí, disse que a legislação criou a represa Billings para gerar energia e também fazer o abastecimento de água potável para a população. “A Constituinte Estadual proíbe a reversão do rio Pinheiros para jogar esgoto na Billings, e apesar disso essa situação continua”.

Ele disse que o objetivo do seminário foi a apresentação de uma proposta de recuperação ambiental do reservatório, e espera que seja viabilizado. “Já passou a hora de iniciarmos um grande projeto de recuperação da água da represa e da área verde em seu entorno”.

Mário Reali, secretário de Governo, disse que é preciso parar com as agressões que a Billings vem sofrendo. “É preciso recuperar a água e garantir um abastecimento de qualidade”.