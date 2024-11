Dia Nacional do Doador de Sangue: Marcos Fontes enfatiza a importância da doação de sangue

No dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, o vereador Marcos Fontes (PP) parabeniza e agradece aos milhares de doadores que, com generosidade, salvam vidas. Ele também reforça a importância de conscientizar a população sobre o impacto desse gesto solidário.

Marcos Fontes, que também é médico, enfatiza a relevância da doação de sangue para a medicina. “O sangue é um bem insubstituível. Em emergências, tratamentos oncológicos, cirurgias complexas ou no cuidado a pacientes com doenças crônicas, a necessidade de sangue nos hospitais é constante. Sem ele, muitas vidas estariam em risco e a medicina não teria a capacidade de salvar tantas pessoas como consegue hoje”, explica o parlamentar.

O vereador também ressalta a responsabilidade do poder público em promover campanhas que incentivem a doação regular de sangue. “O governo tem um papel essencial em criar condições para que a doação se torne um hábito, especialmente em períodos de alta demanda. As campanhas devem conscientizar sobre a importância da doação voluntária, mostrando como é simples, seguro e capaz de salvar inúmeras vidas”, afirma.

“Por isso, neste Dia Nacional do Doador de Sangue, quero expressar o meu profundo agradecimento a cada pessoa que, de forma espontânea e voluntária, doa o seu sangue”, comemora. “E para aqueles que ainda não doaram, deixo o convite: torne-se um doador regular e ajude a criar um ciclo contínuo de doações. O sangue que você doa hoje pode salvar a vida de alguém amanhã”, finaliza Marcos Fontes.