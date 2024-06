Dia Mundial do Refugiado será celebrado com oferta de serviços gratuitos para o atendimento de imigrantes

Celebrado em 20 de junho, o Dia Mundial do Refugiado, data internacional, designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo, contará com ação especial da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC). Nesta quinta-feira, a partir das 09h, o Centro de Integração da Cidadania (CIC) do Imigrante, na região da Barra Funda, promoverá evento com o objetivo de atender famílias de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social.

Serão oferecidos serviços de emissão de carteira de trabalho digital, cadastro para vagas de emprego, solicitação e renovação de protocolo de refúgio, regularização migratória, elaboração de currículo, atendimento jurídico, além de apresentações de dança e distribuição de roupas.

A ação ocorre em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o Núcleo de Estudos sobre Migrações, Gênero e Direitos Humanos (NEMIGDHS), a Comissão dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB/SP, a Cruz Vermelha, entre outros.

Data: Quinta-feira, 20 de junho de 2024

Horário: 09 às 15 horas

Local: Rua Barra Funda, 1020 – Barra Funda, São Paulo