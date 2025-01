Dia Mundial do Queijo: 7 opções de queijarias para conhecer em SP

O turismo gastronômico tem ganhado destaque no Estado de São Paulo, tornando-se uma das principais atrações para quem busca experiências culinárias autênticas. Esse tipo de turismo vai além da apreciação das paisagens e da interação com os atrativos locais, sendo um motivo significativo para viagens. O patrimônio alimentar paulista encanta turistas, que têm a oportunidade de explorar novos sabores e enriquecer suas vivências, mesmo em viagens mais distantes.

Neste cenário, os queijos artesanais paulistas despontam como verdadeiras estrelas e, muitas vezes, tornam-se o principal motivo para uma viagem. Tal é sua importância que há uma data especial dedicada a essa iguaria: 20 de janeiro, o Dia Mundial do Queijo. No site da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), é possível explorar a Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista, que apresenta as melhores experiências para conhecer esse produto milenar. Confira a seguir algumas sugestões.

Rancho Alegre Capril e Queijaria

O Rancho Alegre Capril e Queijaria oferece queijos de cabra com sabores únicos, bem diferentes dos feitos a partir de leite de vaca, búfala ou ovelha. Esses queijos atraem clientes fervorosos e apresentam benefícios à saúde: são menos alergênicos, fáceis de digerir, ricos em cálcio e possuem menos colesterol. Disponíveis nas versões frescas e maturadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (15) 99116-1325 ou visite o site www.caprilranchoalegre.com.br.

Queijo com Arte

Pioneira na produção de queijos artesanais em São Paulo, a Queijo com Arte conquistou medalhas de ouro em concursos nacionais e internacionais. A empresa adota um processo de produção verticalizado, cuidando desde o cultivo dos pastos e criação das vacas até a fabricação dos queijos e preparo dos pratos em seu bistrô – uma experiência completa “do pasto ao prato”. Informações pelo telefone (15) 3273 ou no site www.queijocomarte.com.br.

Queijaria Jeito de Mato

Produzindo queijos há cerca de 10 anos, a Queijaria Jeito de Mato utiliza leite de vacas girolandas criadas a pasto. Entre seus produtos, destaca-se o requeijão caipira com raspas do tacho, feito manualmente, sem sal fundente ou amido. A queijaria já recebeu quatro medalhas em concursos, incluindo bronze no Mundial de Tours (2021) e seleção no Prêmio Queijo Brasil (2023). Mais informações pelo telefone (17) 99702-6383.

Pardinho Artesanal

A Pardinho Artesanal destaca-se por seus premiados queijos, como o Cuesta, super ouro no Mundial de Queijo no Brasil, e ouro no Mondial du Fromage (França). O Cuestinha e o Cuesta Azul também figuram entre os mais reconhecidos, e o Mandala acumula prêmios no Brasil e no exterior. Para mais informações, ligue para (11) 99508-9622 ou acesse www.pardinhoartesanal.com.br.

Fazenda Atalaia

Com 160 anos de história, a Fazenda Atalaia é reconhecida internacionalmente pelo “Queijo Tulha”, vencedor do World Cheese Awards em 2016. Além de loja e restaurante, oferece visitas guiadas, degustações e imersão na cultura local. Informações pelo telefone (19) 99750-8129 ou no site www.fazendaataliaamparo.com.br.

Laticínio Tesouro

O Laticínio Tesouro produz queijos com leite 100% de búfala da própria fazenda. Entre seus produtos estão queijos frescos, como a muçarela de búfala, versátil e muito apreciada, e um doce de leite com sabor suave e menos açúcar. Contato pelo telefone (11) 96083-3584 ou no site www.laticiniotesouro.com.br.

Queijaria Mavit

Integrante da Rota Turística Águas, Cultura e Negócios, a Queijaria Mavit é comandada pelo casal Juliana e Carlos Vitor Lamim Júnior, da quarta geração de queijeiros. Destacam-se o queijo Onda Branca, de sabor amanteigado, e o Pérola Negra, uma versão suave do parmesão com um ano de maturação. Mais informações pelo telefone (17) 99680-7039.