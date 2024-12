Produção Artesanal de Queijo Minas entra para Patrimônio Imaterial da Unesco

O reconhecimento internacional dos “Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal” como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco representa um marco significativo para a cultura brasileira. Este é o sétimo elemento do Brasil a ser incluído na Lista Representativa, marcando a primeira adição desde 2019, uma conquista celebrada pelo governo brasileiro.

A oficialização ocorreu em 4 de dezembro, durante a 19ª Sessão do Comitê para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, sediada em Assunção, Paraguai. Este feito destaca a importância das práticas tradicionais que compõem a identidade cultural do Brasil, já reconhecidas nacionalmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2008.

A candidatura foi submetida pelo Iphan em 2023, reforçando seu compromisso com a proteção e valorização dos bens culturais do país. O Queijo Minas Artesanal, cuja produção se baseia em técnicas seculares, não é apenas um símbolo cultural, mas também um pilar econômico que fomenta a agricultura familiar e o desenvolvimento local sustentável.

Este reconhecimento pela Unesco sublinha a relevância dos saberes tradicionais na promoção da segurança alimentar e na conservação do patrimônio cultural imaterial. Além disso, reflete o empenho contínuo do governo federal em implementar políticas públicas eficazes para preservar e transmitir esses valiosos conhecimentos às futuras gerações.