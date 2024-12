SP investe na valorização da gastronomia paulista para fomentar turismo regional

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP), avança no desenvolvimento de suas políticas públicas para estimular o turismo gastronômico no Estado. Nesse sentido, um dos destaques é o Sabor de São Paulo, maior programa de valorização da gastronomia paulista.

O programa contempla a promoção de 13 rotas mapeadas, workshops de capacitação para produtores ministradas por chefs premiados, press trips com jornalistas e influenciadores . Milhares de pessoas visitaram e participaram do Festival Gastronômico, ação que pertence ao programa.

“O Sabor de São Paulo é uma iniciativa que muito nos orgulha, pois, além de divulgar a riqueza e a diversidade culinária do nosso Estado, também valoriza os produtores rurais, seus empreendimentos e as regiões em que estão. Com isso, o fluxo de visitantes cresce nesses locais e movimenta-se toda a cadeia turística e econômica”, diz Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens.

A última edição do Sabor de São Paulo deste ano aconteceu entre os dias 14 e 15 de dezembro, no Parque da Água Branca. “Encerramos o ano com chave de ouro. Foi uma edição grandiosa, com produtores de todas as 13 Rotas Gastronômicas e diversas atrações para todas as idades”, complementa.

Guias Temáticos e participações em eventos estratégicos

Além do Sabor, a Setur-SP também colabora para o turismo gastronômico organizando guias temáticos. Em 2024, foram lançados 11 guias e destes, a grande maioria contempla a culinária paulista. Alguns exemplos são a Rota do Queijo Artesanal Paulista (https://www.turismo.sp.gov.br/guia-do-queijo) e Polo Charcuteiro, que destacam a produção artesanal de queijos e laticínios; o Guia Turístico das Padarias – 2ª edição (https://www.turismo.sp.gov.br/guia-turistico-das-padarias), com diversos empreendimentos pelo Estado; o Guia Turístico Halal (https://www.turismo.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=3653); o programa Rotas do Vinho de São Paulo (https://rotasdovinho.sp.gov.br/rotas), que reúne 55 vinícolas que oferecem, além do vinho que é produzido, experiências turísticas memoráveis, como degustações, harmonizações, passeios guiados, entre outros.

Outro compromisso da Secretaria de Turismo e Viagens é divulgar os atrativos e novidades do Estado de São Paulo em eventos nacionais e internacionais. Nas feiras internacionais, como a ITB Berlim, BTL Lisboa e WTM Latin America, a Setur-SP levou produtores gastronômicos do Sabor de São Paulo, que ofereceram aos visitantes degustações de seus pratos e produtos.

Mas não para por aí, pois a presença do Estado de São Paulo também é garantida em eventos importantes do ramo culinário como o Mundo Mesa; Veja Comer & Beber Experience; SP Gastronomia, e muitos outros.