Dia Mundial do Consumidor: Defensoria atenderá a população em estações de trem para orientações jurídicas

Por ocasião do Dia Mundial do Consumidor, no dia 15 de março (uma sexta-feira), a Defensoria Pública de SP, por meio de seu Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor (Nudecon), estará nas estações Brás e Luz da CPTM, na capital paulista, para prestar orientação jurídica à população, com foco nos direitos dos consumidores nas relações com os bancos (revisão, taxa de juros, financiamento, superendividamento) e nas compras online (direitos e cuidados). O atendimento ocorrerá das 9h às 16h.

Além das orientações, a Defensoria encaminhará os casos de pessoas que necessitem e estejam dentro do perfil de renda atendido pela Defensoria Pública para atendimento em continuidade e solução judicial ou extrajudicial.

“Com a orientação jurídica, a Defensoria Pública busca promover educação financeira, ajudando por exemplo a identificar possíveis taxas de juros abusivas em contratos bancários, e também contribuir para um consumo consciente”, afirmou a defensora Estela Guerrini, coordenadora do Nudecon.

Serviço:

O que: orientações jurídicas sobre direitos dos consumidores

Quando: Sexta-feira, 15 de março (Dia Mundial do Consumidor), das 9h às 16h

Onde: Estações Brás e Luz da CPTM, em São Paulo/SP