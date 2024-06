Dia mundial da ioga incentiva prática que auxilia no bem-estar físico, emocional e espiritual

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Dia Internacional da Ioga, 21 de junho, tem o objetivo de incentivar a prática, que une exercícios físicos e de respiração à meditação, promovendo a integração entre corpo e mente.

Presente desde 2016 entre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) disponibilizadas pela Prefeitura da capital, a ioga teve um aumento de mais de 1.000% nos atendimentos em 2023 em comparação a 2016, ano que começou a ser oferecida na rede.

A Ioga é uma prática corporal e mental de origem oriental, surgida na Índia, utilizada como forma de controlar corpo e a mente, associada à meditação. Com a utilização de técnicas específicas, como hatha-yoga, mantra-yoga, laya ioga, que se referem a tradições especializadas, trabalha os aspectos físico, mental, emocional, energético e espiritual do praticante com vistas à unificação do ser humano em si e por si mesmo.

Combinando técnicas respiratórias com movimentos, posturas físicas, relaxamento e meditação, a atividade pode trazer benefícios como a redução do estresse, a regulação do sistema nervoso e respiratório, o equilíbrio do sono, o aumento da vitalidade psicofísica, o equilíbrio da produção hormonal, o fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da capacidade de concentração e de criatividade e a promoção da reeducação mental com consequente melhoria dos quadros de humor, o que reverbera na qualidade de vida dos praticantes.

Como acessar

As Pics são atividades de atenção à saúde baseadas na história e tradição de diferentes povos e culturas, utilizando-as na promoção, prevenção e na recuperação da saúde, considerando a pessoa em todas as dimensões.

A Ioga é oferecida em 45 equipamentos de saúde da prefeitura de São Paulo, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPICs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursis), Centros de Convivência e Cooperativa (Cecco), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), Centros de Referência de Dor Crônica e Centros Especializados de Reabilitação (CERs). Você pode acessar a lista completa das unidades clicando aqui.

As 471 UBSs são a porta de entrada no município para ter acesso ao tratamento complementar. Os munícipes interessados, precisam realizar acompanhamento médico na Atenção Básica e ter cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A localização de todos os equipamentos de saúde da capital pode ser acessado por meio da plataforma Busca Saúde. http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/