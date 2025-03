Dia Mundial da Água: ViaQuatro e ViaMobilidade inovam na sustentabilidade e reúso de água

No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade reforçam seu compromisso com a preservação desse recurso essencial. Tendo a sustentabilidade como um de seus pilares, ambas as empresas investem continuamente em práticas que garantem um uso mais eficiente da água no transporte público. Entre as iniciativas adotadas estão estações de tratamento de água de reuso e abastecimento subterrâneo de água, reduzindo significativamente o consumo hídrico.

Nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a ViaMobilidade implantou uma Estação de Tratamento de Água de Reúso (Etar) com um sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva. A unidade tem capacidade para armazenar 20 mil litros de água, sendo 5 mil tratados e destinados à lavagem de trens, pisos e áreas administrativas. Além disso, parte da água reaproveitada é utilizada no abastecimento dos vasos sanitários do Pátio Presidente Altino, resultando em uma economia de pelo menos 5 mil litros por dia – o que equivale a aproximadamente 40 mil litros por mês.

“O transporte sobre trilhos já é, por natureza, um meio de locomoção sustentável. No entanto, buscamos continuamente implementar iniciativas que tornem nossa operação ainda mais eficiente do ponto de vista ambiental. Na ViaMobilidade, ESG não é apenas uma sigla, mas uma bússola que orienta nossas diretrizes e decisões”, destaca André Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Etar da ViaMobilidade /Divulgação

Já a ViaQuatro adota uma abordagem complementar ao operar uma Etar com abastecimento subterrâneo de água potável para suprir as áreas administrativas, o Pátio Vila Sônia e as estações da linha, com exceção da Vila Sônia – Profª Elisabeth Tenreiro, que foi inaugurada após a implantação do projeto. Com consumo de, em média, 46 mil litros de água mensais, o sistema de poço artesiano garante um fornecimento independente e sustentável, reduzindo a dependência da rede pública e contribuindo para a segurança hídrica.

Outra medida sustentável é a instalação de sistemas de captação de água da chuva em estações e terminais, ampliando a disponibilidade de água para reutilização e ajudando a minimizar o escoamento superficial e o risco de enchentes nas áreas urbanas.