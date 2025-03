Semana da Água em São Paulo: programação envolve conscientização e sustentabilidade

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias, preparou uma programação diversa e inovadora para a Semana da Água deste ano. Serão oficinas, palestras, trilhas, atividades lúdicas, entre outras ações, permitindo ao público vivenciar experiências práticas que estimulam o consumo consciente e a proteção dos ecossistemas neste fim de semana (22 e 23).

A programação oferece uma experiência diversificada e educativa em diversos parques e núcleos de lazer, com foco na conscientização ambiental e no uso sustentável da água. No primeiro dia, atividades como oficinas de simulação de erosão, palestras sobre justiça climática, trilhas educativas, exposições sobre energia sustentável e dinâmicas interativas, como a “Corrida da Água”, destacam a importância da preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade. Além disso, debates sobre mudanças climáticas, bioinvasão e práticas de consumo consciente reforçam a necessidade de ações individuais e coletivas para a sustentabilidade.

No segundo dia, a programação continua com palestras sobre a importância da flora, oficinas práticas, como a construção de filtros de água com garrafas PET, e atividades lúdicas para crianças, como a “Pesca de Recicláveis”. Trilhas temáticas, exposições sobre o futuro do clima e debates sobre o efeito estufa e a preservação da fauna e flora complementam as discussões. As atividades, que incluíram desde caminhadas educativas até experimentos científicos, promovem a reflexão sobre o impacto humano no meio ambiente e incentivam práticas mais sustentáveis no cotidiano.

“Os parques urbanos são verdadeiros laboratórios vivos de sustentabilidade – onde o conhecimento se transforma em ação. Este evento reforça nosso compromisso com a educação ambiental e a preservação da água”, destaca Jônatas Trindade, subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Em um cenário em que a preservação dos recursos hídricos é vital para um futuro sustentável, os Parques Urbanos Estaduais de São Paulo oferecem experimentos práticos de erosão e absorção de água, além de debates sobre justiça climática e energia sustentável, até dinâmicas voltadas para a conscientização infantil. As ações estão distribuídas em diversos parques – como o Parque Guarapiranga, Parque Estadual do Belém, Parque Gabriel Chucre, Parque da Juventude, Parque Ecológico do Tietê, Núcleos de Lazer e demais unidades –, evidenciando a diversidade de experiências e a integração de conhecimento com vivência prática.

Programação Completa

A programação foi organizada em dois dias, garantindo uma experiência rica e variada:

Dia 22/3

Parque Guarapiranga

Oficina – Simulador de Erosão

Horário: 9h

9h Local: Viveiro de mudas

Viveiro de mudas Descritivo: Demonstração prática da variação na absorção de água pelo solo, promovendo a reflexão sobre assoreamento e a perda de cursos d’água.

Palestra: Justiça Climática

Horário: 10h30

10h30 Local: Anfiteatro

Anfiteatro Descritivo: Exposição de imagens de catástrofes ambientais para discutir a necessidade de justiça climática.

Palestra: Viveiro de Plantas

Horário : 13h30

: 13h30 Local : Viveiro de mudas

: Viveiro de mudas Descritivo: Caminhada educativa ressaltando a importância da flora na manutenção da bacia hidrográfica e no ciclo da água.

Palestra e Exposição: Energia Sustentável

Horário : 14h30

: 14h30 Local : Sala Temática da Água

: Sala Temática da Água Descritivo: Apresentação com maquete que ilustra a decomposição do lixo e a geração de energia renovável a partir do gás metano.

Parque Estadual do Belém

Monitoria: Experimento “Terrário e o Ciclo da Água”

Horário : 10h às 12h

: 10h às 12h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Atividade lúdica para explicar o ciclo da água através da criação de um ecossistema controlado.

Monitoria: Água de Lastro e Bioinvasão

Horário : 14h às 16

: 14h às 16 Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Discussão sobre os impactos da água de lastro e a introdução de espécies invasoras nos ecossistemas marinhos.

Parque Gabriel Chucre

Palestra Interativa: Água Saborizada

Horário : 14h às 15h30

: 14h às 15h30 Local : Área entre parquinho e quadras

: Área entre parquinho e quadras Descritivo: Integração entre a importância da hidratação, escolhas alimentares e a conscientização ambiental, apresentando alternativas saudáveis.

Parque da Juventude

Atividade Lúdica: Corrida da Água

Horário : 14h

: 14h Local : Parquinho

: Parquinho Descritivo: Dinâmica com esponjas para transportar água, incentivando o consumo consciente e a redução do desperdício.

Parque Ecológico do Tietê

Trilha da Água

Horário : 10h30

: 10h30 Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Caminhada por áreas de mata atlântica e lagoas, com paradas para debater a importância da água e a biodiversidade dos ecossistemas.

Atividade Interativa: Dia da Água – Esponja

Horário : 14h às 16h

: 14h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Experiência prática para mensurar a absorção de água por uma esponja, refletindo sobre o uso consciente.

Exposição sobre as Águas

Horário : 10h às 16h

: 10h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Demonstração da importância da filtragem da água, utilizando amostras do Rio Tietê.

Exposição COP30: O Futuro do Clima em Manchetes

Horário : 10h às 16h

: 10h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Apresentação dos impactos humanos no clima e os desafios apontados pela COP30.

Núcleo de Lazer Vila Jacuí

Atividade Interativa: Filtro Reciclável

Horário : 10h

: 10h Local : Sala Ambiental

: Sala Ambiental Descritivo: Construção prática de um filtro de água com garrafa PET, demonstrando o processo de purificação.

Atividade Lúdica: Corrida das Esponjas

Horário : 14h

: 14h Local : Viveiro

: Viveiro Descritivo: Competição entre grupos para transportar água com esponjas, enfatizando a importância do uso racional do recurso.

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

Exposição: Maquete de Rio com Materiais Recicláveis

Horário : 9h às 10h

: 9h às 10h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Confecção colaborativa de maquetes para promover a conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos.

Atividade Interativa: Pesca de Recicláveis

Horário : 13h às 16h30

: 13h às 16h30 Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Simulação de limpeza de um “rio fictício” com materiais recicláveis, destacando a importância do descarte correto.

Exposição de Banners com o Tema “Água”

Horário : 8h às 16h

: 8h às 16h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Criação de banners com mensagens e imagens para incentivar o consumo consciente.

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber

Palestra: A Importância da Água para Todos os Seres Vivos

Horário : 9h

: 9h Local : Lagoa dos Quiosques

: Lagoa dos Quiosques Descritivo: Enfatiza o papel da água na drenagem, limpeza e escoamento natural, destacando a contribuição das várzeas.

Palestra: Desperdício de Água

Horário : 10h

: 10h Local : Lagoa dos Quiosques

: Lagoa dos Quiosques Descritivo: Reflexões sobre hábitos de desperdício e medidas para sua redução.

Debate: Economia de Água – O que Cada um Pode Fazer?

Horário : 11h

: 11h Local : Lagoa dos Quiosques

: Lagoa dos Quiosques Descritivo: Espaço de discussão sobre ações individuais e coletivas na preservação dos recursos hídricos.

Palestra Lúdica: Aprendendo a Cuidar da Água

Horário : 13h às 14h30

: 13h às 14h30 Local : Brinquedoteca

: Brinquedoteca Descritivo: Atividade interativa para crianças, com dinâmicas que reforçam a importância do uso consciente da água.

Parque Jequitibá

Palestra: Escultura Pulmão Verde

Horário : 10h às 10h30

: 10h às 10h30 Local : Mundo Ambiental

: Mundo Ambiental Descritivo: Uso da maquete “Pulmão Verde” para abordar os impactos do desmatamento e a importância da Mata Atlântica.

Trilha do Sagui

Horário : 14h às 15h30

: 14h às 15h30 Local : Área de Piquenique

: Área de Piquenique Descritivo: Caminhada temática que discute os desafios das mudanças climáticas e a necessidade de redução de emissões.

Palestra: Painel Oceânico

Horário : 10h30 às 11h

: 10h30 às 11h Local : Central de Visitantes

: Central de Visitantes Descritivo: Debate sobre a preservação das espécies marinhas e os impactos do descarte irregular de resíduos.

Atividade Interativa: Vamos Fazer Chover

Horário : 11h às 11h30

: 11h às 11h30 Local : Biblioteca

: Biblioteca Descritivo: Dinâmica criativa onde os participantes pintam “gotas” para compor uma nuvem, simbolizando a importância da água.

Trilha do Sagui (segunda sessão)

Horário : 13h30 às 15h

: 13h30 às 15h Local : Área de Piquenique

: Área de Piquenique Descritivo: Nova caminhada com foco nos impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas.

Parque Estadual Chácara da Baronesa

Atividade de Movimento: “Como Preservar”

Horário : 10h

: 10h Local : Bosque ao lado da Academia ao Ar Livre

: Bosque ao lado da Academia ao Ar Livre Descritivo: Dinâmica em que crianças plantam sementes de árvores nativas, aprendendo técnicas corretas de plantio e cuidados com a germinação.

Caminhada Explicativa sobre a Mudança do Clima

Horário : 14h

: 14h Local : Encontro na Administração do Parque

: Encontro na Administração do Parque Descritivo: Caminhada até a nascente para observar variações de temperatura e compreender como a natureza regula o clima.

Núcleo de Lazer Itaim Biacica

Experimento: Confecção de Experimento e Simulação de Erosão

Horário : 9h às 14h

: 9h às 14h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Uso de garrafas PET e elementos naturais para demonstrar a filtração da água e simular o processo de erosão.

Dia 23/3

Parque Guarapiranga

Palestra: Viveiro de Plantas

Horário : 9h

: 9h Local : Viveiro de Mudas

: Viveiro de Mudas Descritivo: Caminhada e explicação sobre a importância da flora na manutenção da bacia hidrográfica.

Palestra: Justiça Climática

Horário : 10h30

: 10h30 Local : Anfiteatro

: Anfiteatro Descritivo: Abordagem sobre catástrofes ambientais e a necessidade de justiça climática.

Oficina: Simulador de Erosão

Horário : 14h

: 14h Local : Viveiro de Mudas

: Viveiro de Mudas Descritivo: Demonstração prática da absorção de água pelo solo e reflexões sobre assoreamento.

Palestra e Exposição: Energia Sustentável

Horário : 14h30

: 14h30 Local : Sala Temática da Água

: Sala Temática da Água Descritivo: Exposição que ilustra a decomposição do lixo e a produção de energia renovável via gás metano.

Parque Estadual do Belém

Monitoria: A Água, as Plantas e a Erosão

Horário : 10h às 12h

: 10h às 12h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Experimento que demonstra como as plantas influenciam a absorção de água e previnem a erosão.

Monitoria: Água Consciente – Pequenas Ações, Grandes Impactos

Horário : 14h às 16h

: 14h às 16h Local : Sala de Educação Ambiental

: Sala de Educação Ambiental Descritivo: Dinâmica interativa simulando o consumo consciente em diferentes cenários.

Parque Gabriel Chucre

Palestra Interativa: Água Saborizada

Horário : 14h às 15h30

: 14h às 15h30 Local : Área entre Parquinho e Quadras

: Área entre Parquinho e Quadras Descritivo: Atividade que integra a importância da hidratação com a consciência ambiental, apresentando alternativas saudáveis.

Parque da Juventude

Atividade Lúdica: Corrida da Água

Horário : 14h

: 14h Local : Parquinho

: Parquinho Descritivo: Dinâmica lúdica com esponjas para transportar água, incentivando práticas de consumo consciente.

Parque Ecológico do Tietê

Trilha da Água

Horário : 10h30

: 10h30 Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Caminhada por áreas naturais com paradas para debater a importância da água e a biodiversidade.

Exposição COP25: O Futuro do Clima em Manchetes

Horário : 10h às 16h

: 10h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Exposição que evidencia os impactos humanos no clima, com enfoque nos desafios atuais.

Atividade Interativa: Dia da Água – Esponja

Horário : 14h às 16h

: 14h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Experiência prática para medir a absorção de água e refletir sobre o uso consciente.

Exposição sobre as Águas

Horário : 10h às 16h

: 10h às 16h Local : Educação Ambiental

: Educação Ambiental Descritivo: Demonstração do processo de filtragem da água com amostras do Rio Tietê.

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

Atividade Interativa: Gotejador de Garrafa PET

Horário: 10h às 11h

Local: Sala de Educação Ambiental

Descritivo: Confecção de gotejador feito com garrafa PET, demonstrando técnicas de irrigação econômica.

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber

Palestra e Perguntas: Efeito Estufa

Horário : 9h às 10h30

: 9h às 10h30 Local : Núcleo de Educação Ambiental

: Núcleo de Educação Ambiental Descritivo: Debate sobre os impactos do efeito estufa e sua percepção no cotidiano.

Palestra: Preservação da Fauna e Flora – Impactos das Mudanças Climáticas (COP30)

Horário : 11h

: 11h Local : Núcleo de Educação Ambiental

: Núcleo de Educação Ambiental Descritivo: Análise dos desafios para a biodiversidade diante das mudanças climáticas.

Palestra Lúdica: Preservação da Fauna e da Flora e Mudanças Climáticas

Horário : 13h às 14h30

: 13h às 14h30 Local : Brinquedoteca

: Brinquedoteca Descritivo: Atividade interativa para crianças que explica, de forma lúdica, a importância da conservação ambiental.

Palestra: Escultura Pulmão Verde

Horário : 10h às 10h30

: 10h às 10h30 Local : Mundo Ambiental

: Mundo Ambiental Descritivo: Uso da maquete “Pulmão Verde” para abordar os impactos do desmatamento e a relevância da Mata Atlântica.

Palestra: Painel Oceânico

Horário : 10h30 às 11h

: 10h30 às 11h Local : Central de Visitantes

: Central de Visitantes Descritivo: Debate sobre a preservação das espécies marinhas e os desafios do descarte irregular de resíduos.

Palestra: Ciclo da Água

Horário : 11h às 11h30

: 11h às 11h30 Local : Viveiro

: Viveiro Descritivo: Demonstração prática do ciclo da água utilizando um terrário com plantas carnívoras.

Parque Estadual Chácara da Baronesa

Atividade Recreativa: Importância dos Recursos Hídricos