BRK alerta para o aumento de ocorrências nas redes de esgoto em períodos chuvosos

A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, destaca que o despejo da água pluvial, provenientes da chuva, não pode ser feito na rede de esgoto por domicílios, estabelecimentos comerciais e industriais. Essa prática causada pelo desconhecimento do tema, ou ligações clandestinas, é proibida por lei, pois danifica o sistema de afastamento e coleta do esgoto do município.

A interligação indevida e irregular da água de chuva na rede de esgoto causa um maior risco de ocorrências de vazamentos, que pode resultar até no retorno do esgoto em imóveis, principalmente em épocas mais chuvosas do ano.

As redes de drenagem pluvial coletam água de chuva por meio das chamadas “bocas de lobo”, que ficam próximas às calçadas. Já as redes de esgoto foram projetadas para receber, exclusivamente, o efluente proveniente dos banheiros, pias e cozinha.

De acordo com Bruno Gravatá, líder operacional da BRK em Mauá, a tubulação de esgoto tem cerca de 15 cm de diâmetro, enquanto a galeria de águas pluviais tem, no mínimo, o dobro, 30 cm.

“A rede de esgoto é dimensionada para suportar somente o esgoto doméstico, portanto não tem capacidade para receber o grande volume proveniente da água de chuva, o que pode ocasionar extravasamentos nas ruas e nos imóveis da cidade. Quando a água da chuva é incorretamente direcionada para a rede coletora de esgoto há o comprometimento de todo o sistema de coleta e tratamento”, alerta Bruno.

A ligação irregular da água de chuva na rede coletora de esgoto pode causar o transbordamento dos poços de visita (local de acesso às tubulações de esgoto) e, consequentemente, aumentar a possibilidade de retorno de esgoto nas ruas e nos imóveis, tendo em vista a força e quantidade de água de chuva que entra na rede de forma incorreta.

Essas ligações inadequadas – muitas vezes causadas por desconhecimento da população – são proibidas por lei e passíveis de punições. No Brasil, onde há grande volume de chuvas, especialmente no verão, é proibido lançar água pluvial nos ramais de esgotos. No Estado de São Paulo, o decreto 12.342/78, artigo 19, determina essa regra. Por isso, é necessário que os imóveis tenham duas saídas distintas, separando assim a água de chuva dos esgotos gerados na residência.

Contato com a BRK

Em caso de dúvidas, os clientes podem fazer contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001, pelo WhatsApp (11) 99988-0001, pelo site www.brkambiental.com.br/maua, ou ainda pelas nossas redes sociais.

Link: https://www.brkambiental.com.br/conteudos/maua/brk-alerta-para-o-aumento-de-ocorrencias-nas-redes-de-esgoto-em-periodos-chuvosos