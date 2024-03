Dia Mundial da Água em Mauá tem palestras e conscientização sobre economia e preservação

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março e a Prefeitura de Mauá tem uma programação para comemorar a data. As atividades começaram por palestras, nesta quinta-feira (21) para alunos da ETEC, na cidade, onde foram abordadas as questões da economia de água, seu uso consciente, e sobre a preocupação do município com as perdas que ocorrem nas tubulações sob responsabilidade da Concessionária Sabesp e ligações clandestinas.

Já na sexta-feira (22), haverá visitas monitoradas para a população em geral no Parque da Gruta, onde está localizada a nascente do Rio Tamanduateí. Já há o público de 100 alunos neste local, que vão conhecer a importância deste rio para a região, em seus 35km de extensão, cerca de 10km ficam em Mauá, até desaguar no Rio Tietê, na Capital Paulista. Tradicionalmente, as visitas monitoradas abordam a importância das nascentes e da preservação ambiental, que tem a ver com a questão da água.

Outros aliados nessa empreitada, são os programas Mauá Recicla e do Troca Verde, de coleta de resíduos do município, que também perpassam pela questão da água uma vez que muitas embalagens e produtos recicláveis acabam sendo descartados nos córregos e nascentes e entopem as galerias de água e esgoto.

A Secretaria de Meio Ambiente, ainda com a preocupação ambiental e com foco na preservação dos veios d’água, plantou mais de sete mil árvores porque isto ajuda na armazenagem dos aquíferos.

A Secretaria de Educação desenvolve há mais de 15 anos o projeto Guaruzinho, em que alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal fazem monitoramento da qualidade da água, no Parque da Gruta, especialmente nesta data e na Semana do Meio Ambiente, já que são datas em destaque no currículo.