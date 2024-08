Dia dos Pais: Outlet Premium Imigrantes recebe Festival Donna Gourmet

Na semana do Dia dos Pais, o Outlet Premium Imigrantes recebe um evento que promete agradar ao paladar e aos ouvidos dos pais de todas as idades: o Festival Donna Gourmet.

De 7 a 11 de agosto, das 11h às 21h, o público que passar pelo Outlet poderá se aproveitar delícias como as encontradas nas barracas de hot dog e pernil, crepes doces e salgados, churros e chuvete, chopp artesanal, entre outros.

Além disso, no sábado (10) e no domingo (11), Dia dos Pais, é a vez da música invadir o empreendimento, com o show do músico Rique Nascimento, que tocará sucessos do POP e da MPB, das 18 às 21h.

Gostou da ideia? Então que tal aproveitar o final de semana dos Pais conosco?

SERVIÇO

Festival Donna Gourmet

Quando: 7 a 11 de agosto

Horário: das 11h às 21h

Local: Próximo ao Espaço Oásis

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.