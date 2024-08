Dia dos Pais emocionante no Festival Interlagos Automóveis 2024

O último dia do Festival Interlagos Automóveis 2024, data que se comemora também o Dia dos Pais, foi marcado por muita emoção. O empresário Batistinha – conhecido no meio automotivo – deu uma volta memorável e emocionante no Autódromo de Interlagos pilotando o famoso Maverick 16, o mais antigo ainda em atividade no Brasil. Seu pai, Luiz Francisco Baptista, carinhosamente chamado de Seu Batista, dono da raridade e por anos chefe da oficina Automotor, fez um pedido ao filho antes de falecer no último dia 16 de junho. Ele desejava que suas cinzas de cremação fossem eternizadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na cidade de São Paulo. Palco de tantas emoções e vitórias! O pedido foi realizado agora, durante o Dia dos Pais no Festival Interlagos Automóveis 2024.

(Alex Alves/Divulgação)

“É muito emocionante. Estou até com a voz presa para falar. Meu pai deixou um legado e me pediu isso. Então acho que não tem um final mais feliz, dentro do Maverick 16, que é o carro que foi a vida dele. Eu sou Batistinha por causa desse carro. Era o carro do Seu Batista. Ainda criança, eu ia lá com os mecânicos ajudar a empurrar o carro. Meu pai adorava isso daqui, então nada mais justo essa homenagem no Dia dos Pais. Ele está lá em cima, com certeza feliz”, afirmou Batistinha, bastante emocionado após a volta no autódromo.

Legado do Seu Batista



Batistinha e o pai Seu Batista (Arquivo pessoal/Divulgação)

Durante décadas, Luiz Francisco Baptista preparou vários carros para diversas categorias, sendo a equipe que mais participou de provas com autos Ford no Brasil. Seu Baptista venceu em diversas provas e campeonatos. Também foi colecionador de modelos Ford V8 (1932 a 1953), e fundador do Clube V8, em 1985. Faleceu aos 84 anos, no último dia 16 de junho, data que, coincidentemente, se comemora a fundação da marca Ford, no mundo.