Dia do Tietê: 121 mil caminhões com sedimentos já foram retirados do rio desde 2023

O IntegraTietê, programa do Governo de São Paulo, retirou mais de 1,7 milhão de metros cúbicos de resíduos dos rios Tietê e Pinheiros – 121 mil caminhões cheios – desde o seu lançamento, em março do ano passado, até agosto deste ano. O trabalho de desassoreamento remove sujeira, sedimentos e outros materiais do fundo dos cursos d’água, melhorando as condições ambientais dos rios e auxiliando no combate a enchentes, já que amplia a capacidade de absorção das chuvas.

Se esses caminhões fossem enfileirados, ocupariam uma distância de 1.210 km. É maior do que o trajeto entre São Paulo e Vitória-ES (949 km) ou praticamente a distância da capital paulista até Assunção, no Paraguai (1.334 km).

Executado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado (Semil), o programa ganhou mais dois novos lotes de atuação no mês passado e renovação de contrato de desassoreamento do Pinheiros, que juntos farão a retirada de mais 1,5 milhão de metros cúbicos de sedimentos – equivalente a 120 mil caminhões –, com investimento de R$ 302,7 milhões.

Com isso, a inciativa deve encerrar 2024 com um resultado ainda melhor que em 2023, quando foi retirado mais de 1 milhão de metros cúbicos do Tietê e do Pinheiros, o equivalente a mais de 80 mil caminhões, com investimento de R$ 298,5 milhões. Em 2024, somente de janeiro a agosto, 717 mil metros cúbicos já foram retirados, que representam um investimento de R$ 157,69 milhões.

Retirada de lixo

O desassoreamento é só uma parte importante dos trabalhos que são realizados no IntegraTietê. A retirada dos sedimentos acontece no leito do rio, mas existem também os resíduos flutuantes, cuja retirada é feita por meio de barcos de coleta com rebocadores que removem o lixo diariamente.

Para essa ação, o Governo de SP já investiu R$ 100 milhões desde 2023 na retirada de lixo superficial do rio Pinheiros, com mais de 67 mil toneladas de resíduos coletados. A poluição difusa chega ao curso d’água pela ação humana ou pelas chuvas. Para conscientizar a população, a Semil lança na próxima segunda (23) o Lixômetro do rio Pinheiros. O equipamento tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de não jogar lixo no rio, ao mostrar o alto volume de resíduos retirados do canal e o alto gasto de dinheiro público para realizar a limpeza do lixo superficial. Os dados serão atualizados semanalmente. O equipamento ficará na Casa Conectada. “Precisamos que a população esteja junto com a gente nessa luta por um rio mais limpo”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende.

Nesta sexta-feira (20), Natália participou de uma remada no rio Tietê promovida pela SOS Mata Atlântica. Ela lembrou que outro pilar fundamental do Integra Tietê é a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. “A universalização do saneamento, prevista para acontecer até 2029, vai dar um impulso enorme nesse nosso esforço de despoluição do Tietê”, enfatizou. De 2023 a julho de 2024, 265 mil imóveis foram conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto pela Sabesp, o que representa mais de 800 mil pessoas atendidas.

Monitoramento da qualidade

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística anunciou que foram instalados mais 11 novos pontos de monitoramento no Rio Tietê, além dos 26 já existentes (17 no rio e nove nos reservatórios). Os equipamentos são controlados pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que passará a emitir semestralmente um relatório da evolução da mancha do Tietê.

Outro aspecto importante é a fiscalização para evitar abusos no uso do solo às margens do Tietê, que também tem sido intensificada, segundo Natália. A Polícia Ambiental emitiu 237 autos de infração e a Cetesb aplicou 117 advertências e multas em 2024. Isso representa mais de 350 advertências ou multas por ação irregular próxima às margens do rio e seus afluentes. “Na segunda-feira, inauguraremos o Centro de Operações da Polícia Militar Ambiental, que terá funcionamento 24 horas e mais tecnologia disponível, com o objetivo de ampliar o atendimento e gerenciamento de ocorrências relacionadas à natureza no estado”, ressaltou.

Programação

Para celebrar o Dia do Tietê e ampliar a conscientização, uma agenda de eventos foi preparada para o fim de semana. Além da remada que aconteceu nesta sexta, no sábado (21), a Caminhada pelo Tietê vai reunir centenas de pessoas no Parque Ecológico Tietê a partir de 7h, quando também vai haver plantio de árvores. No domingo (22), a secretária Natália Resende participa do terceiro dia da Festa da Nascente do Tietê, em Salesópolis.