Dia do Meio Ambiente: empresas acessam linhas de crédito da Desenvolve SP para investirem em boas práticas ambientais

O crescimento sustentável local e regional das cidades paulistas é um dos objetivos da atuação da Desenvolve SP, a agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

A instituição financeira atua com foco também no atendimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela ONU em 1972.

Nos 16 primeiros meses da atual gestão do governo do estado, de janeiro de 2023 a maio de 2024, foram liberados mais de R$ 64,5 milhões por meio das linhas Economia Verde, Municípios Sustentáveis, Água Limpa e Desenvolve Mulher Sustentável.

No setor público, neste mesmo período, foram financiados projetos ligados à gestão de resíduos sólidos, tratamento de água e esgoto, além de energia limpa, que inclui, por exemplo, a compra de painéis fotovoltaicos para instalação de usinas solares. Já no setor privado, empresas de 21 cidades de 10 Regiões Administrativas tiveram crédito aprovado por meio das linhas Economia Verde e Desenvolve Mulher Sustentável.

Nos 15 anos de existência da Desenvolve SP, financiamentos de projetos de estações de tratamento de água e esgoto apresentados pelas prefeituras paulistas já melhoraram a vida de mais de 1 milhão de pessoas.

“A Desenvolve SP apoia projetos que promovam a redução de emissões de gases de efeito estufa, a geração de energias renováveis e a eficiência energética. Essas práticas deixaram de ser um luxo e se tornaram necessidade nos negócios. Ao buscar reduzir os impacto negativos no planeta, as empresas criam novos mercados e agregam valor aos seus produtos e à sua marca”, afirma Stefano Gatti, Superintendente de Sustentabilidade e Impacto da Desenvolve SP.

Dia Mundial do Meio Ambiente – O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU há 52 anos. A data visa promover a conscientização e a ação global em prol da proteção ambiental. A denominação ocorreu durante o primeiro dia da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, sediada em Estocolmo, na Suécia.