Dia do Livro: estações e terminais dos Transportes Metropolitanos recebem doação de mais de 700 livros

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a Rede de Museus-Casas, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e geridas pela Organização Social Poiesis, uniram-se em uma parceria para proporcionar a doação de mais de 700 livros de tradução e de ensaio, todos gratuitos para passageiros dos Transportes Metropolitanos.

Na próxima terça-feira (29/10), das 11h às 13h, os passageiros que circularem pela estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM e pelo Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU poderão ganhar um livro novo. Serão distribuídos 200 exemplares em cada ponto de doação.

Além disso, mais de 300 livros serão doados para o reabastecimento das estantes e gelotecas localizadas em 26 estações da CPTM e nove terminais e estações do VLT da EMTU.

Todos os exemplares são novos e editados com apoio da Rede de Museus-Casas, formada pela Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade. A parceria tem como objetivo celebrar a data e conscientizar os passageiros sobre a importância da leitura para estimular a criatividade, contribuir com o crescimento do vocabulário, melhora na escrita e proporcionar conhecimento em diversos assuntos.

Dia Nacional do Livro – Celebrado no dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro é uma homenagem à Biblioteca Nacional do Brasil, fundada nesse mesmo dia em 1810, com a mudança do acervo da Real Biblioteca Portuguesa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

Serviço:

Doação de livros

Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM

Data: 29 de outubro

Horário: 11h00 às 13h00

Endereço: Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119 – Barra Funda, São Paulo – SP (área da CPTM)

Terminal Jabaquara da EMTU

Data: 29 de outubro

Horário: 11h00 às 13h00

Endereço: Rua Nelson Fernandes, s/n – Jabaquara – São Paulo – SP